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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:43

Золоторудная компания "Павлик" вновь сменила гендиректора

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Пост гендиректора золоторудной компании "Павлик" с марта занимает Рустем Утяшев, говорится в материалах предприятия.

Утяшев работает в "Павлике" с 2017 года. Более трех лет был замруководителя службы по общим и организационным вопросам, в мае 2021 года был назначен коммерческим директором.

С января прошлого года "Павлик" возглавлял Игорь Николишин, бывший менеджер Polymetal.

Горно-обогатительный комбинат на месторождении Павлик в Магаданской области был открыт в 2015 году, сейчас, по оценкам, входит в топ-10 российских золотодобытчиков. Месторождение находится под управлением ИК "Арлан".

Павлик Рустем Утяшев
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