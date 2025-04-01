Золотодобытчик "Павлик" в 2024 году получил чистую прибыль в 21,8 млрд рублей

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Золоторудная компания "Павлик" по итогам 2024 года получила чистую прибыль по РСБУ в размере 21,8 млрд рублей против убытка годом ранее, говорится в ее отчете.

Выручка подскочила в 1,8 раза до 87,3 млрд рублей. Компания не раскрывает объем продаж и средние цены реализации. Но, по данным правительства Магаданской области, "Павлик" в 2024 году добыл на одноименном месторождении 12,8 тонны золота, что на 38% больше результата 2023 года (в 2023 году компания запустила вторую очередь золотоизвлекательной фабрики). А средние рублевые цены на золото в 2024 году выросли на треть.

Также на чистый финансовый результат "Павлика" повлияло сокращение прочих расходов (в эту статью в числе прочего обычно входят курсовые разницы).

Общий долг "Павлика", по подсчетам, за год снизился на 12% и составил на конец декабря 102,3 млрд рублей, чистый долг сократился на 17% до 93,8 млрд рублей.

Основные финпоказатели золоторудной компании "Павлик" по РСБУ, млн рублей:

Показатель 2024 2023 Динамика Выручка 87 288 48 968 78% Себестоимость продаж (38 447) (24 687) 56% Валовая прибыль 48 841 24 281 101% Прибыль от продаж 45 339 21 676 109% Проценты к уплате (19 589) (12 343) 59% Прочие расходы, нетто (1 027) (11 429) -91% Прибыль (убыток) до налогообложения 26 314 (1 884) - Чистая прибыль (убыток) 21 755 (1 685) - Денежные средства и эквиваленты на конец года 8 482 3 383 151% Общий долг на конец года 102 300 116 818 -12% Чистый долг на конец года 93 818 113 436 -17% Денежные потоки от текущих операций 28 191 6 589 328% Capex (4 382) (8 942) -51%

Горно-обогатительный комбинат на месторождении Павлик в Магаданской области был открыт в 2015 году, сейчас, по оценкам, входит в топ-10 российских золотодобытчиков. Месторождение находится под управлением ИК "Арлан".