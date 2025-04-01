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Золотодобытчик "Павлик" в 2024 году получил чистую прибыль в 21,8 млрд рублей

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Золоторудная компания "Павлик" по итогам 2024 года получила чистую прибыль по РСБУ в размере 21,8 млрд рублей против убытка годом ранее, говорится в ее отчете.

Выручка подскочила в 1,8 раза до 87,3 млрд рублей. Компания не раскрывает объем продаж и средние цены реализации. Но, по данным правительства Магаданской области, "Павлик" в 2024 году добыл на одноименном месторождении 12,8 тонны золота, что на 38% больше результата 2023 года (в 2023 году компания запустила вторую очередь золотоизвлекательной фабрики). А средние рублевые цены на золото в 2024 году выросли на треть.

Также на чистый финансовый результат "Павлика" повлияло сокращение прочих расходов (в эту статью в числе прочего обычно входят курсовые разницы).

Общий долг "Павлика", по подсчетам, за год снизился на 12% и составил на конец декабря 102,3 млрд рублей, чистый долг сократился на 17% до 93,8 млрд рублей.

Основные финпоказатели золоторудной компании "Павлик" по РСБУ, млн рублей:

Показатель20242023Динамика
Выручка87 28848 96878%
Себестоимость продаж(38 447)(24 687)56%
Валовая прибыль48 84124 281101%
Прибыль от продаж45 33921 676109%
Проценты к уплате(19 589)(12 343)59%
Прочие расходы, нетто(1 027)(11 429)-91%
Прибыль (убыток) до налогообложения26 314(1 884)-
Чистая прибыль (убыток)21 755(1 685)-
Денежные средства и эквиваленты на конец года8 4823 383151%
Общий долг на конец года102 300116 818-12%
Чистый долг на конец года93 818113 436-17%
Денежные потоки от текущих операций28 1916 589328%
Capex(4 382)(8 942)-51%

Горно-обогатительный комбинат на месторождении Павлик в Магаданской области был открыт в 2015 году, сейчас, по оценкам, входит в топ-10 российских золотодобытчиков. Месторождение находится под управлением ИК "Арлан".

Павлик ИК "Арлан" Магаданская область
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