Золотодобытчик "Павлик" в 2024 году получил чистую прибыль в 21,8 млрд рублей
Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Золоторудная компания "Павлик" по итогам 2024 года получила чистую прибыль по РСБУ в размере 21,8 млрд рублей против убытка годом ранее, говорится в ее отчете.
Выручка подскочила в 1,8 раза до 87,3 млрд рублей. Компания не раскрывает объем продаж и средние цены реализации. Но, по данным правительства Магаданской области, "Павлик" в 2024 году добыл на одноименном месторождении 12,8 тонны золота, что на 38% больше результата 2023 года (в 2023 году компания запустила вторую очередь золотоизвлекательной фабрики). А средние рублевые цены на золото в 2024 году выросли на треть.
Также на чистый финансовый результат "Павлика" повлияло сокращение прочих расходов (в эту статью в числе прочего обычно входят курсовые разницы).
Общий долг "Павлика", по подсчетам, за год снизился на 12% и составил на конец декабря 102,3 млрд рублей, чистый долг сократился на 17% до 93,8 млрд рублей.
Основные финпоказатели золоторудной компании "Павлик" по РСБУ, млн рублей:
|Показатель
|2024
|2023
|Динамика
|Выручка
|87 288
|48 968
|78%
|Себестоимость продаж
|(38 447)
|(24 687)
|56%
|Валовая прибыль
|48 841
|24 281
|101%
|Прибыль от продаж
|45 339
|21 676
|109%
|Проценты к уплате
|(19 589)
|(12 343)
|59%
|Прочие расходы, нетто
|(1 027)
|(11 429)
|-91%
|Прибыль (убыток) до налогообложения
|26 314
|(1 884)
|-
|Чистая прибыль (убыток)
|21 755
|(1 685)
|-
|Денежные средства и эквиваленты на конец года
|8 482
|3 383
|151%
|Общий долг на конец года
|102 300
|116 818
|-12%
|Чистый долг на конец года
|93 818
|113 436
|-17%
|Денежные потоки от текущих операций
|28 191
|6 589
|328%
|Capex
|(4 382)
|(8 942)
|-51%
Горно-обогатительный комбинат на месторождении Павлик в Магаданской области был открыт в 2015 году, сейчас, по оценкам, входит в топ-10 российских золотодобытчиков. Месторождение находится под управлением ИК "Арлан".