Поиск

Минфин и ЦБ рекомендуют работать с "физиками" при подготовке IPO, привлекать независимых аналитиков к оценке

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Минфин и ЦБ РФ в рамках опубликованных в понедельник рекомендаций по подготовке компаний с госучастием к IPO советуют потенциальным кандидатам на размещение уделять особое внимание коммуникациям с частными акционерами и инвесторами.

К рекомендуемым для взаимодействия с розничными акционерами каналам коммуникации относятся ведение специального раздела для акционеров на сайте, в котором будет размещаться вся информация для акционеров; очные, а также теле- и видеоконференции; применение социальных сетей и специализированных ресурсов (блогов, форумов и т.п.) с возможностью получения обратной связи от акционеров.

Также компаниям рекомендовано регулярно проводить очные встречи с руководством и независимым членами совета директоров, на которых акционеры имели бы возможность узнать о результатах работы общества, его финансовом состоянии, прогнозах и стратегических планах.

Информационная прозрачность, своевременное раскрытие полной, актуальной и достоверной информации, наличие современных альтернативных способов и каналов взаимодействия - один из факторов повышения интереса инвесторов к компании при выходе на IPO и формирования инвестиционного спроса в дальнейшем, отмечается в письме.

Также Минфин и ЦБ напоминают, что независимая оценка стоимости компании, планирующей выход на IPO, способствует установлению справедливой цены акций. Максимальное раскрытие ее результатов для широкого круга инвесторов, в первую очередь розничных, снижает риски непрозрачной оценки впервые выходящего на публичный рынок капитала эмитента. Поэтому компаниям рекомендуется получить и раскрыть неограниченному круг лиц не менее двух аналитических отчетов, содержащих независимую оценку справедливой стоимости.

При выборе организации для подготовки аналитических отчетов нужно ориентироваться на то, чтобы она была независима от самого эмитента, а аналитики - от подразделений своей компании, ответственных за привлечение клиентов, организацию публичного размещения и оказание брокерских услуг. Также рекомендовано, чтобы у аналитиков, подписывающих отчет, было не менее одного международного сертификата (CFA, FRM, PRM) или диплома о присуждении ученой степени не ниже кандидата экономических наук российского высшего учебного заведения.

Как основной способ оценки рекомендовано использовать доходный подход, в частности, метод дисконтирования денежных потоков. Остальные методы могут носить вспомогательный характер, при этом результаты вычислений по вспомогательным методам не могут использоваться при дисконтировании денежных потоков.

Также Минфин и ЦБ напоминают, что при проведении уже непосредственно маркетинговых мероприятий в рамках подготовки IPO, которые предшествуют началу сбора заявок от инвесторов и торгов акциями, "стоит придерживаться лучших практик, избегая указания на потенциальную доходность или рост курсовой стоимости акций как непосредственно обществом, так и привлеченными им третьими лицами".

Минфин и ЦБ отмечают, что хотя рекомендации адресованы в первую очередь компаниям с госучастием, они могут использоваться в качестве ориентира для подготовки к IPO и другими АО.

Минфин ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нефть Brent подорожала до $108,9 за баррель

Минфин и ЦБ рекомендуют работать с "физиками" при подготовке IPO, привлекать независимых аналитиков к оценке

В Турции для российских туристов заработала оплата по СБП

 В Турции для российских туристов заработала оплата по СБП

Путин разрешил фирме "Аурум" купить золоторудную компанию "Павлик"

Brent торгуется у $106,5 за баррель

 Brent торгуется у $106,5 за баррель

ЦБ объяснил нулевую динамику кредитования экономики в марте снижением требований банков к компаниям

Moody's изменило прогноз рейтинга Китая на "стабильный" с "негативного"

 Moody's изменило прогноз рейтинга Китая на "стабильный" с "негативного"

Совкомбанк и МТС-банк присоединились к программе лояльности Ozon

"Автостат" допустил снижение продаж на авторынке из-за апрельской непогоды

 "Автостат" допустил снижение продаж на авторынке из-за апрельской непогоды

Лоукостеры просят у властей США $2,5 млрд в связи с ростом цен на топливо

 Лоукостеры просят у властей США $2,5 млрд в связи с ростом цен на топливо
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1935 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9147 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов