Минфин и ЦБ рекомендуют работать с "физиками" при подготовке IPO, привлекать независимых аналитиков к оценке

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Минфин и ЦБ РФ в рамках опубликованных в понедельник рекомендаций по подготовке компаний с госучастием к IPO советуют потенциальным кандидатам на размещение уделять особое внимание коммуникациям с частными акционерами и инвесторами.

К рекомендуемым для взаимодействия с розничными акционерами каналам коммуникации относятся ведение специального раздела для акционеров на сайте, в котором будет размещаться вся информация для акционеров; очные, а также теле- и видеоконференции; применение социальных сетей и специализированных ресурсов (блогов, форумов и т.п.) с возможностью получения обратной связи от акционеров.

Также компаниям рекомендовано регулярно проводить очные встречи с руководством и независимым членами совета директоров, на которых акционеры имели бы возможность узнать о результатах работы общества, его финансовом состоянии, прогнозах и стратегических планах.

Информационная прозрачность, своевременное раскрытие полной, актуальной и достоверной информации, наличие современных альтернативных способов и каналов взаимодействия - один из факторов повышения интереса инвесторов к компании при выходе на IPO и формирования инвестиционного спроса в дальнейшем, отмечается в письме.

Также Минфин и ЦБ напоминают, что независимая оценка стоимости компании, планирующей выход на IPO, способствует установлению справедливой цены акций. Максимальное раскрытие ее результатов для широкого круга инвесторов, в первую очередь розничных, снижает риски непрозрачной оценки впервые выходящего на публичный рынок капитала эмитента. Поэтому компаниям рекомендуется получить и раскрыть неограниченному круг лиц не менее двух аналитических отчетов, содержащих независимую оценку справедливой стоимости.

При выборе организации для подготовки аналитических отчетов нужно ориентироваться на то, чтобы она была независима от самого эмитента, а аналитики - от подразделений своей компании, ответственных за привлечение клиентов, организацию публичного размещения и оказание брокерских услуг. Также рекомендовано, чтобы у аналитиков, подписывающих отчет, было не менее одного международного сертификата (CFA, FRM, PRM) или диплома о присуждении ученой степени не ниже кандидата экономических наук российского высшего учебного заведения.

Как основной способ оценки рекомендовано использовать доходный подход, в частности, метод дисконтирования денежных потоков. Остальные методы могут носить вспомогательный характер, при этом результаты вычислений по вспомогательным методам не могут использоваться при дисконтировании денежных потоков.

Также Минфин и ЦБ напоминают, что при проведении уже непосредственно маркетинговых мероприятий в рамках подготовки IPO, которые предшествуют началу сбора заявок от инвесторов и торгов акциями, "стоит придерживаться лучших практик, избегая указания на потенциальную доходность или рост курсовой стоимости акций как непосредственно обществом, так и привлеченными им третьими лицами".

Минфин и ЦБ отмечают, что хотя рекомендации адресованы в первую очередь компаниям с госучастием, они могут использоваться в качестве ориентира для подготовки к IPO и другими АО.