СД "Европлана" рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды из прибыли за 2025 г.

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров ЛК "Европлан" рекомендовал собранию акционеров не выплачивать финальные дивиденды из прибыли за 2025 год, следует из материалов компании.

Ранее компания выплатила дивиденды за 9 месяцев 2025 года в размере 58 рублей на одну акцию, направив акционерам 6,96 млрд рублей. Выплаты производились из прибыли за 9 месяцев 2025 года и нераспределенной прибыли.

Дивидендная политика компании предусматривает целевой уровень дивидендных выплат по итогам отчетного года не менее 50% размера чистой прибыли по данным консолидированной финансовой отчетности по МСФО в зависимости от прогнозных темпов роста бизнеса и достаточности капитала.

Годовое собрание акционеров компании состоится 9 июня, реестр для участия в ГОСА закроется 18 мая.