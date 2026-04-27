Рынок акций РФ начал неделю с консолидации

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций начал предпраздничную торговую неделю с консолидации, фаворитами выступили бумаги нефтяных компаний на фоне выросшей нефти (июньский фьючерс на Brent превысил $108 за баррель) из-за сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке; в остальных секторах покупатели были неактивны после негативных сигналов от ЦБ РФ по дальнейшей ДКП.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2732,41 пункта (-0,02%, днем индекс поднимался до 2744 пунктов), индекс РТС - 1150,64 пункта (+0,9%). Лидерами роста выступили акции "ЛУКОЙЛа" (+2,1%), "Татнефти" (+1,9%), "Роснефти" (+1,1%), но подешевели бумаги "Эн+ груп" (-3,3%), "АЛРОСА" (-2,7%), ПАО "Группа Позитив" (-2,6%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 28 апреля, составил 74,8081 руб. (-71,92 копейки).

