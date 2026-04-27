Платформа Carprice перешла "Ростеху"

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Платформа по продаже подержанных автомобилей Carprice и ряд других цифровых активов, изъятых по решению суда в рамках процесса против бизнесмена Александра Галицкого, переданы госкорпорации "Ростех", следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Речь идет о долях в десяти компаниях, среди которых ООО "Группа С-Терра" (100%), ООО "С-Терра СиЭсПи" (10,9%), ООО "Открытые цифровые платформы" (74,9%), ООО "Модум" (75%), ООО "Ивента" (50%), ООО "Датацентр СК" (100%), ООО "Спецпроект-2" (100%), ООО "Технокад" (92%), ООО "РВО Групп" (80%) и ООО "Селаникар" (100%). Последнее является юрлицом платформы Carprice, выручка которой, по данным бухгалтерской отчетности, в 2025 году составила 7,7 млрд руб. (-32%).

Изменения в структуре владения этими юрлицами были отражены в ЕГРЮЛ по состоянию на 24 апреля. Из данных реестра следует, что активы попали в "Ростех" напрямую, а не "транзитом" через Росимущество.

Факт перехода указанных активов в периметр "Ростеха" подтвердили "Интерфаксу" в пресс-службе госкорпорации.

"Решения о передаче компаний под управление госкорпорации принимает государство – президент, правительство или, как в данном случае, – суд по иску Генеральной прокуратуры. Наше дело – их исполнять", - заявили в "Ростехе".

"Безусловно, компании, о которых идет речь, а в основном это активы ИТ-профиля, будут задействованы в национальных интересах, в реализации госпроектов", - добавили в госкорпорации, пообещав сообщить подробности позже.

О том, что в рамках процесса против Александра Галицкого и компании "Алмаз кэпитал партнерс", обвиненных в участии в экстремистской деятельности, по решению Тверского райсуда Москвы от 23 марта был изъят ряд активов в цифровой сфере, ранее писали "Ведомости". Издание сообщало, что среди данных активов была платформа Carprice, а также доли в компаниях по разработке различных цифровых продуктов, принадлежавшие владельцу группы "Ланит" Филиппу Генсу и совладельцу "Айтеко" Шамилю Шакирову. Ссылаясь на два источника, присутствовавших на оглашении решения, газета отмечала, что активы обращены в госсобственность, так как суд счел, что они использовались для финансирования Галицкого и "Алмаз кэпитал партнерс", чья деятельность была признана этим же решением экстремистской и запрещена.