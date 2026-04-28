Банк Японии сохранил базовую ставку на уровне 0,75%, повысил прогноз инфляции

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку на отметке 0,75% годовых - это максимальный уровень более чем за 30 лет (с сентября 1995 года).

Шесть из девяти членов руководства центробанка проголосовали за такое решение, еще трое предложили поднять ставку до 1%, говорится в сообщении по итогам заседания.

Большинство аналитиков и экономистов прогнозировали, что ставка останется без изменения.

В 2025 году Банк Японии поднимал базовую ставку дважды (в январе и декабре) в совокупности на 50 базисных пунктов.

ЦБ во вторник повысил прогноз роста потребительских цен без учета свежих продуктов питания в 2026 финансовом году, который начался в апреле, до 2,8% с ранее ожидавшихся 1,9%.