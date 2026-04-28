Спрос на соевый шрот из РФ в I кв. резко возрос за счет стран ближнего зарубежья

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Спрос на российский соевый шрот растет со стороны стран ближнего зарубежья.

Как сообщили "Интерфаксу" в федеральном центре "Агроэкспорт", в настоящее время доля этих государств в структуре российского экспорта составляет порядка 68%. "Повышенный интерес к продукции из РФ со стороны стран ближнего зарубежья стал одним из главных драйверов роста зарубежных продаж в январе-марте", - отметили в центре.

Согласно расчетам "Агроэкспорта", за этот период РФ совокупно экспортировала чуть более 230 тыс. тонн соевого шрота. Этот показатель на 43% превысил уровень четвертого квартала 2025 года, и в 1,9 раза - объемы первого квартала прошлого года. Это является вторым значением за всю историю наблюдений для первого квартала после 2024 года, когда поставки еще осуществлялись в ЕС.

В первом квартале текущего года основные объемы были отправлены в Узбекистан (70 тыс. тонн) и Белоруссию (50 тыс. тонн).

"Резкое увеличение предложения сои на внутреннем рынке в текущем сезоне повлекло наращивание объемов ее переработки как на ключевых производственных площадках, так и на базе заводов, которые ранее в основном работали на подсолнечнике и рапсе", - отметили в "Агроэкспорте". Кроме того, с учетом ввода новых мощностей в РФ образовались излишки соевого шрота, которые необходимо было вывозить для снижения давления на внутренние цены на сырье и готовую продукцию. Хотя именно конкурентная стоимость сои поддержала уровни экспортного паритета для шрота в текущем сезоне, в том числе в страны дальнего зарубежья, добавили аналитики.

На этом фоне возросли экспортные отгрузки по близлежащим направлениям. Так, поставки в Узбекистан выросли почти в 2,5 раза к аналогичному периоду прошлого года, Казахстан - на 33%, Азербайджан - на 26%, Таджикистан - в 3,4 раза, Киргизию - в 2,5 раза.

"Отправки в страны дальнего зарубежья, в частности в Турцию и Китай, тоже демонстрируют кратный рост - в 3,1 и 11,7 раза соответственно. Отдельно отметим небольшое укрепление спроса Ирана на фоне событий на Ближнем Востоке и первые массивные, относительно исторической ретроспективы, отгрузки в Марокко", - заявили в центре.

По данным Росстата, сбор сои в РФ в 2025 году составил 9 млн тонн против 7,1 млн тонн в 2024 году.

