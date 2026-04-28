"Яндекс" в I квартале увеличил выручку на 22%, скорр. EBITDA - в 1,5 раза

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Выручка "Яндекса" в I квартале увеличилась по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 22%, до 372,7 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Скорректированная EBITDA выросла в 1,5 раза, до 73,3 млрд рублей. Рентабельность по показателю увеличилась до 19,7% против 16% годом ранее.

Показатель по выручке оказался чуть хуже консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал выручку на уровне 373,3 млрд рублей. В то же время скорр. EBITDA оказалась выше ожиданий - 72,44 млрд рублей.

