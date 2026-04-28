Ozon в I кв. нарастил общий объем оборота товаров на 36%, до 1,1 трлн рублей

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Группа Ozon по итогам I квартала 2026 года получила общий объем оборота товаров (GMV), включая услуги, в размере 1,14 трлн рублей, что на 36% превышает показатель аналогичного периода 2025 года, говорится в сообщении компании.

Чистая прибыль Ozon составила 4,5 млрд рублей против убытка годом ранее.

Скорректированная EBITDA увеличилась в 1,5 раза, до 48,8 млрд рублей.

Выручка Ozon выросла на 49% - до 300,9 млрд рублей.

