Ozon сменит финдиректора
Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Финдиректор Ozon Игорь Герасимов покидает компанию.
Согласно сообщению, с 18 мая этот пост займет Екатерина Яновская, которая работает в Ozon с 2021 году в качестве директора по операционным финансам.
"Преемником Игоря становится Екатерина, которая сыграла ведущую роль в развитии ключевых финансовых процессов Ozon как большой публичной компании", - говорится в сообщении компании.
До Ozon она занимала руководящие посты в российских офисах Microsoft, Coca-Cola, Walt Disney, а также в структуре центральных финансов Яндекса.