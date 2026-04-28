Ozon сменит финдиректора

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Финдиректор Ozon Игорь Герасимов покидает компанию.

Согласно сообщению, с 18 мая этот пост займет Екатерина Яновская, которая работает в Ozon с 2021 году в качестве директора по операционным финансам.

"Преемником Игоря становится Екатерина, которая сыграла ведущую роль в развитии ключевых финансовых процессов Ozon как большой публичной компании", - говорится в сообщении компании.

До Ozon она занимала руководящие посты в российских офисах Microsoft, Coca-Cola, Walt Disney, а также в структуре центральных финансов Яндекса.