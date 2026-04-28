Индексы МосБиржи и РТС незначительно изменились в начале основных торгов

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на МосБирже во вторник демонстрирует смешанную динамику blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и дорожающей нефти (фьючерс на нефть Brent превысил $110 за баррель) из-за сохраняющейся неопределенности по мирному урегулированию конфликта США и Ирана. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов не претерпели существенных изменений.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2733 пункта (+0,02%), индекс РТС - 1150,88 пункта (+0,02%). Лидируют в росте акции "Татнефти" (+1,6%), "АЛРОСА" (+1,2%), "Яндекса" (+0,7%), но просели бумаги "Полюса" (-1,6%), "ММК" (-0,9%), "Интер РАО" (-0,8%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 28 апреля, составляет 74,8081 руб. (-71,92 копейки).

Выручка "Яндекса" в I квартале увеличилась по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 22%, до 372,7 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Скорректированная EBITDA выросла в 1,5 раза, до 73,3 млрд рублей. Показатель по выручке оказался чуть хуже консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал выручку на уровне 373,3 млрд рублей. В то же время скорр. EBITDA оказалась выше ожиданий - 72,44 млрд рублей.

Совет директоров "Яндекса" 4 мая рассмотрит вопрос о проведении buyback для реализации программы мотивации сотрудников, говорится в сообщении компании. Ожидается, что на выкуп акций может быть направлено до 50 млрд рублей в течение 2 лет.

Подорожали также акции "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "Роснефти" (+0,1%).

Группа Ozon (+0,2%) по итогам I квартала 2026 года получила GMV, включая услуги, в размере 1,14 трлн рублей, что на 36% превышает показатель аналогичного периода 2025 года, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль Ozon составила 4,5 млрд рублей против убытка годом ранее. Скорректированная EBITDA увеличилась в 1,5 раза, до 48,8 млрд рублей. Выручка Ozon выросла на 49% - до 300,9 млрд рублей.

Подешевели акции "Аэрофлота" (-0,6%), "Московской биржи" (-0,6%), "Северстали" (-0,6%), АФК "Система" (-0,6%), "Т-Технологии" (-0,6%), "НЛМК" (-0,5%), "ВК" (-0,5%), Сбербанка (-0,3% и -0,2% "префы"), ВТБ (-0,3%), "Хэдхантер" (-0,3%), "МТС" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), "ФосАгро" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), "Русала" (-0,1%).

Президент США Дональд Трамп не примет последнее предложение Ирана, предусматривающее открытие Ормузского пролива, но оставляющее вопрос о его ядерной программе для последующих переговоров, сообщила газета The New York Times, ссылаясь на несколько источников, знакомых с ходом обсуждений в ситуационном центре Белого дома в понедельник.

В ходе совещания в Белом доме обсуждалось, какие еще военные операции США потребуются, чтобы заставить Тегеран пойти на существенные уступки в ходе переговоров, отмечает издание.

Телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, также сообщил, что Трамп вряд ли примет этот план, который был передан США в последние несколько дней. Открытие пролива без решения вопросов об обогащенном уране может лишить США ключевого рычага влияния на переговорах, заявили источники.

Однако сохранение блокады иранских судов продлит рост цен на энергоносители, который привел к резкому увеличению стоимости бензина в США, отмечает телеканал.

Между тем телеканал сообщил, что пока Трамп публично выразил скептицизм по поводу идеи возобновления бомбардировок, которые были приостановлены после того, как он продлил перемирие на прошлой неделе.

Источники Wall Street Journal также сообщают, что президент США и его команда по национальной безопасности скептически относятся к предложению Ирана. По их данным, Вашингтон, вероятно, "в ближайшие дни" представит свой ответ Тегерану.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил в интервью Fox News, что ядерный вопрос и стремление Ирана расширить свое влияние на Ближневосточный регион являются основными проблемами, беспокоящими Вашингтон. По словам главы Госдепа, в настоящий момент у Тегерана "нет половины ракет", поэтому он находится в слабом положении.

Отвечая на вопрос журналиста о мерах США в случае неудачи в достижении соглашения с Ираном, Рубио заявил, что основным способом будет усиление давления на Тегеран. "Уровень санкций в отношении Ирана является экстраординарным, давление на Иран является экстраординарным, и я думаю, что можно предпринять еще больше", - сказал он.

Комментарии аналитиков

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов также отмечает попытки российского рынка стабилизироваться после возросшей волатильности минувшей недели. Поддержку индексам продолжает оказывать дорогая нефть и общий внешний фон, где сохраняется интерес к сырьевым активам. Помимо высоких цен на нефть, поддержку акциям нефтяников оказывает продление разрешения Филиппинам до 16 мая на закупку российской нефти и нефтепродуктов, полагает аналитик.

Для индекса МосБиржи актуальным диапазоном остается область 2700-2760 пунктов - рынок остается устойчивым, но без явного драйвера для ускорения роста, считает Чернов.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Дмитрия Лозового, инвесторы сохраняют осторожность в покупках после сигналов ЦБ по денежно-кредитной политике - рынок закладывает в цены опасения, что дальнейшее смягчение ДКП может идти медленнее, чем ожидалось ранее. Дополнительным ограничителем выступает крепкий рубль, который частично снижает эффект от высоких цен на сырье для экспортеров.

На дневном графике индекса МосБиржи наблюдается укрепление сил продавцов и удержание индикатора ниже локального сопротивления 2750 пунктов. Вероятным исходом дальнейшего движения будет сползание индекса к отметке 2700 пунктов с попыткой ее пробоя на любом геополитическом позитиве с Ближнего Востока, что снизит цены на нефть с текущих высоких уровней, считает Лозовой.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин ожидает, что рынок акций останется в боковике. Лучше рынка остаются бумаги нефтяных компаний на фоне роста нефти на новостях, что президенту США не понравился предложенный Ираном план урегулирования ситуации. Ормузский пролив остается закрытым, значит, нефть и дальше продолжит расти. Однако рост не будет настолько сильным, чтобы вытащить индекс МосБиржи из коридора 2700-2750 пунктов, считает эксперт.

До четверга, 30 апреля, с дивидендами будут торговаться акции "ЛУКОЙЛа" (дивдоходность около 5%). Бумага исторически закрывает дивидендный "гэп" быстро, поэтому если ее сильно не разгонят под отсечку, можно попробовать выйти на получение части прибыли прошлого года. На многолетние минимумы упали акции "АЛРОСА" - бумаги инвестиционно покупать не рекомендуется из-за проблем со сбытом продукции эмитента, вызванными как санкциями, так и трудной ситуацией на рынке алмазов в мире. Акции разработчика систем кибербезопасности "Группы Позитив" продолжают снижение на новостях о снижении отгрузки компании в I квартале более чем на треть год к году. Однако стоит помнить, что компания получает основную выручку в последнем квартале года, поэтому такое падение выглядит избыточным и еще раз говорит о слабости рынка, который сейчас сильнее реагирует на негатив, нежели на позитив, отмечает Зацепин.

Мировые рынки акций

В США накануне просел индекс акций Dow Jones (-0,1%), но подросли и обновили максимумы второй день подряд индикаторы S&P 500 (+0,1%) и Nasdaq (+0,2%). Инвесторы продолжали следить за геополитическими новостями, а также оценивали корпоративные новости и квартальные результаты компаний.

Помимо ситуации на Ближнем Востоке, внимание рынков на этой неделе направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое завершится в среду и станет последним для ее нынешнего председателя Джерома Пауэлла. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидают сохранения базовой процентной ставки американского ЦБ на текущем уровне в 3,5-3,75%.

В Азии во вторник преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1%, австралийский ASX - на 0,6%, южнокорейский Kospi вырос на 0,4%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 1,1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются в пределах 0,4%).

Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку на отметке 0,75% годовых - это максимальный уровень более чем за 30 лет (с сентября 1995 года). Большинство аналитиков и экономистов прогнозировали, что ставка останется без изменения, сообщает Trading Economics. Шесть из девяти членов руководства центробанка проголосовали за такое решение, еще трое предложили поднять ставку до 1%. Это свидетельствует об обеспокоенности представителей ЦБ относительно инфляционного давления, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, полагают эксперты.

Нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены продолжают рост из-за отсутствия прогресса в урегулировании ближневосточного конфликта.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве во вторник составила $110,72 за баррель (+2,4% и +2,8% в понедельник), июньская цена фьючерса на WTI - $98,3 за баррель (+2% и +2,1% накануне).

Попытки урегулирования конфликта зашли в тупик, Иран по-прежнему перекрывает поставки через Ормузский пролив, по которому обычно поставляется на экспорт добываемая в Персидском заливе нефть, а США сохраняют блокаду иранских портов.

Системы отслеживания движения судов показывают, что за последние несколько дней шесть иранских нефтяных танкеров были вынуждены развернуться из-за американской блокады портов.

В то же время в понедельник появилась информация, что СПГ-танкер эмиратской Adnoc смог пересечь Ормузский пролив. До начала американо-израильской войны против Ирана 28 февраля через пролив ежедневно проходило от 125 до 140 судов.