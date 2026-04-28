Рубль на "Мосбирже" дорожает к юаню вслед за ростом котировок нефти

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - На открытии торгов вторника на "Московской бирже" рубль дорожает к юаню, отыгрывая как фактор растущих цен на нефть, так и итоги пятничного заседания Банка России, оказавшиеся более "жесткими" в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики, нежели прогнозировал рынок.

За первую минуту торгов юань подешевел на 3,1 копейки, до 10,9085 рубля. При этом юань оказался на 4,28 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Мировые цены на нефть продолжают расти во вторник утром в связи с отсутствием прогресса в урегулировании ближневосточного конфликта. Попытки урегулирования конфликта зашли в тупик, Иран по-прежнему перекрывает поставки через Ормузский пролив, по которому обычно поставляется на экспорт добываемая в Персидском заливе нефть, а США сохраняют блокаду иранских портов.

К 10:01 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 2,28% до $110,7 за баррель. В понедельник Brent подорожала на 2,75%, до $108,23 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 2,05%, до $98,35 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на 2,1%, до $96,37 за баррель.

"Разговоры о мире по-прежнему выглядят поверхностными, и конкретных признаков деэскалации конфликта нет, - отмечает главный аналитик по нефтяному рынку Phillip Nova Приянка Сачдева. - Движение судов через Ормузский пролив остается ограниченным, и затяжные нарушения поставок удерживают повышенные премии за риск".

Президент США Дональд Трамп не примет последнее предложение Ирана, предусматривающее открытие Ормузского пролива, но оставляющее вопрос о его ядерной программе для последующих переговоров, сообщила газета The New York Times, ссылаясь на несколько источников, знакомых с ходом обсуждений в ситуационном центре Белого дома в понедельник. В ходе совещания в Белом доме обсуждалось, какие еще военные операции США потребуются, чтобы заставить Тегеран пойти на существенные уступки в ходе переговоров, отмечает издание.

CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, также сообщил, что Трамп вряд ли примет этот план, который недавно был передан Штатам. Открытие пролива без решения вопросов об обогащенном уране может лишить США ключевого рычага влияния на переговорах, заявили собеседники телеканала. Однако сохранение блокады иранских судов продлит рост цен на энергоносители, который привел к резкому увеличению стоимости бензина в США, отмечает телеканал.

CNN отмечает, что пока Трамп публично выразил скептицизм по поводу идеи возобновления бомбардировок, которые были приостановлены после того, как он продлил перемирие на прошлой неделе.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил Fox News, что ядерный вопрос и стремление Ирана расширить свое влияние на ближневосточный регион являются основными проблемами, беспокоящими Вашингтон. По словам главы Госдепа, в настоящий момент у Тегерана "нет половины ракет", поэтому он находится в слабом положении. Отвечая на вопрос журналиста о мерах США в случае неудачи в достижении соглашения с Ираном, Рубио заявил, что основным способом будет усиление давления на Тегеран. "Уровень санкций в отношении Ирана является экстраординарным, давление на Иран является экстраординарным, и я думаю, что можно предпринять еще больше", - сказал он.

По словам начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова, "инерция к укреплению рубля в начале этой недели сохранилась, хотя и ощутимо ослабла. Курс китайского юаня завершил торги понедельника у отметки 10,94 рубля/юань, потеряв за день около 4 копеек. Торговая активность на внутреннем валютном рынке снизилась, отражая некоторое ослабление давления со стороны импортеров и снижение активности продаж валюты со стороны экспортеров в канун налоговых выплат".

"Конъюнктурно поддержку рублю оказывают растущие цены на нефть. Котировки Brent вчера вплотную подошли к отметке $110 за баррель, а сегодня пытаются закрепиться выше этого уровня на фоне сохраняющейся полной неопределенности относительно возможности скорой деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. В целом сейчас пока нет значимых оснований для выхода курса юаня из текущего диапазона 10,8-11,3 рубля/юань. Но возможен его переход в верхнюю часть данного диапазона в ближайшие дни, так как после завершения налогового периода участники рынка начнут подготовку к возврату Минфина на рынок с покупками валюты в рамках бюджетного правила", - полагает Локтюхов.