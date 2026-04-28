Ключевой показатель прибыли BP в I квартале вырос более чем вдвое

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Британская BP Plc увеличила ключевой показатель прибыли в первом квартале 2026 года в 2,3 раза благодаря сильным результатам нефтетрейдингового бизнеса на фоне ближневосточного конфликта.

Скорректированная на стоимость замещения запасов прибыль (эквивалент чистой прибыли для американских нефтекомпаний, но без учета разовых факторов) в январе-марте составила $3,2 млрд по сравнению с $1,38 млрд за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете BP.

Консенсус-прогноз аналитиков, представленный самой компанией, предполагал, что этот показатель составит $2,67 млрд.

Чистая прибыль BP увеличилась до $3,8 млрд по сравнению с $687 млн годом ранее.

В этом месяце компания заявила, что результат ее нефтетрейдингового бизнеса за первый квартал будет "исключительным" в связи с высокой волатильностью цен на нефть, вызванной военным конфликтом на Ближнем Востоке.

Во вторник она сообщила, что прибыль в направлении customers and products, включающем трейдинговые операции, в январе-марте подскочила до $3,2 млрд с $677 млн годом ранее.

Объем добычи углеводородов в первом квартале составил 2,339 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки по сравнению с 2,239 млн б.н.э./сут. годом ранее и 2,344 млн б.н.э./сут. в четвертом квартале 2025 года.

Согласно прогнозу BP, во втором квартале добыча компании снизится по сравнению с первым, в частности, из-за сезонного технического обслуживания мощностей в Мексиканском заливе и нарушения поставок с Ближнего Востока.

Капиталовложения BP в первом квартале составили $3,3 млрд. На 2026 год компания планирует капзатраты в размере $13-13,5 млрд.

BP выплатит дивиденды в размере 8,32 цента на акцию по итогам первого квартала.

С начала 2026 года капитализация компании выросла на 36%.