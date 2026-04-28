Совкомбанк завершил присоединение Витабанка

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Совкомбанк присоединил Витабанк.

Как следует из данных ЕГРЮЛ, сведения о прекращении деятельности Витабанка внесены 27 апреля.

Совкомбанк отмечает, что с этой же даты он стал правопреемником Витабанка по всем его правам и обязательствам.

Акционеры Совкомбанка в феврале текущего года приняли решение реорганизовать кредитную организацию в форме присоединения к ней Витабанка.

Об интересе Совкомбанка к Витабанку стало известно в феврале 2022 года. Тогда бывший зампред Совкомбанка Кирилл Соколов получил 54% Витабанка, Совкомбанк - 31% этой кредитной организации. Целью покупки было создание на лицензии Витабанка различных платежных сервисов с использованием технологической платформы Best2pay, принадлежащей Совкомбанку.

Однако спустя несколько дней после объявления о новой структуре акционеров Витабанка Совкомбанк и его "дочки" (включая Best2pay) попали в санкционный список США. После этого Совкомбанк вышел из капитала Витабанка. Его пакет достался Соколову, который стал владельцем 85% акций. Но уже в марте 2022 года эта доля перешла другому бывшему топ-менеджеру Совкомбанка - Олегу Ярмушевичу. Он выставлял несколько оферт на выкуп акций у миноритариев. Результаты последней, в рамках которой Ярмушевич мог стать единственным владельцем Витабанка, не публиковались.

Информация о том, когда Совкомбанк стал владельцем 100% Витабанка, также не раскрывалась.

США ввели блокирующие санкции в отношении Витабанка в ноябре 2024 года.

Витабанк был основан еще в СССР, в 1990 году, ленинградскими органами власти и местными предприятиями пищепрома. К началу 2000-х годов основным владельцем банка стал Петербургский мельничный комбинат бизнесмена Александра Аладушкина.

По итогам 2025 года Совкомбанк с активами в 4,466 трлн рублей занимал 9-е место по этому показателю в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", Витабанк с активами в 10,6 млрд рублей - 172-е место в этом рэнкинге.