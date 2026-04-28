Чистая прибыль Татнефти по РСБУ в I кв. выросла почти на 17%

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в первом квартале 2026 года составила 43,62 млрд рублей, что почти на 17% больше показателя аналогичного периода предыдущего года, говорится в отчете компании.

Выручка снизилась на 6,3% - до 338,61 млрд рублей, при более значительном падении себестоимости - на 18,3%, до 225,8 млрд рублей. В результате валовая прибыль выросла почти на треть - 112,81 млрд рублей.

Новость дополняется