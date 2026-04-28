Богданов переназначен гендиректором "Сургутнефтегаза" на 5 лет

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Сургутнефтегаз" переназначил Владимира Богданова генеральным директором на 5 лет, говорится в сообщении компании.

Согласно уставу компании, ее глава назначается советом директоров на 5 лет.

Богданов родился 28 мая 1951 года. Работает в "Сургутнефтегазе" уже 50 лет. В 1976 году он пришел на работу в ПО "Сургутнефтегаз", в 1984 году был назначен его главой. В 1992 году Богданов стал генеральным директором добывающей компании "Сургутнефтегаз", образованной на основе производственного объединения.

Сургутнефтегаз Владимир Богданов
Мишустин оценил потребность экономики до 2032 года в 12 млн новых работников

ЦБ РФ вернулся к идее ввести отдельный норматив валютной ликвидности

Набиуллина отметила, что в современной России никогда не было такого дефицита кадров

ВТБ в I квартале сократил прибыль по МСФО на 6%

"АЛРОСА" готова приступить к активной фазе проекта "Мир-Глубокий" при снижении ставки

"Яндекс" в I квартале увеличил выручку на 22%, скорр. EBITDA - в 1,5 раза

Brent подорожала до $109,52 за баррель

Казахстан в мае перенаправит 260 тыс. тонн нефти из-за остановки транзита по "Дружбе"

Индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды в понедельник

ЦБ разрешил банкам включать в капитал рублевые субординированные бонды, выпускаемые в обмен на валютные

Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9162 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1946 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов