Богданов переназначен гендиректором "Сургутнефтегаза" на 5 лет

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Сургутнефтегаз" переназначил Владимира Богданова генеральным директором на 5 лет, говорится в сообщении компании.

Согласно уставу компании, ее глава назначается советом директоров на 5 лет.

Богданов родился 28 мая 1951 года. Работает в "Сургутнефтегазе" уже 50 лет. В 1976 году он пришел на работу в ПО "Сургутнефтегаз", в 1984 году был назначен его главой. В 1992 году Богданов стал генеральным директором добывающей компании "Сургутнефтегаз", образованной на основе производственного объединения.