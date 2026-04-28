Цена нефти Brent поднималась во вторник выше $112 за баррель

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Нефть продолжает дорожать во вторник в связи с отсутствием прогресса в урегулировании ближневосточного конфликта, цена Brent поднялась выше $112 за баррель.

Президент США Дональд Трамп заявил советникам, что его не устраивает последнее предложение Тегерана, предусматривающее открытие Ормузского пролива и прекращение войны, но оставляющее вопрос об иранской ядерной программе для последующих переговоров, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Попытки урегулирования конфликта зашли в тупик, Иран по-прежнему перекрывает поставки через Ормузский пролив, по которому обычно транспортируется на экспорт добываемая в Персидском заливе нефть, а США сохраняют блокаду иранских портов.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:50 по московскому времени составляет $111,9 за баррель, что на $3,67 (3,39%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $4,48 (4,65%), до $100,85 за баррель.

Чуть раньше в ходе сессии цена Brent поднималась до $112,08 за баррель, WTI - до $101,09 за баррель.

"Стоимость Brent выше $110 за баррель показывает, что рынок быстро переоценивает геополитические риски", - отмечает аналитик Rystad Energy Хорхе Леон.

"Поскольку мирные переговоры застопорились, и четкого плана открытия Ормузского пролива нет, трейдеры закладывают в нефтяные котировки затяжные перебои в поставках по этому маршруту", - говорит эксперт.

Системы отслеживания движения судов показывают, что за последние несколько дней шесть иранских нефтетанкеров были вынуждены развернуться из-за американской блокады портов.

В то же время в понедельник появилась информация, что СПГ-танкер эмиратской Adnoc смог пересечь Ормузский пролив. До начала американо-израильской войны против Ирана 28 февраля через пролив ежедневно проходило от 125 до 140 судов.