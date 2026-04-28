Поиск

Набиуллина отметила, что в современной России никогда не было такого дефицита кадров

ЦБ был бы рад более оперативным данным по рынку труда для решений по ставке

Набиуллина отметила, что в современной России никогда не было такого дефицита кадров
Эльвира Набиуллина на бизнес-форуме "Альфа-Саммит" в Москве
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Банк России в текущих условиях внимательно следит за состоянием рынка труда, приветствует более оперативную публикацию данных по этому сегменту для принятия решений по денежно-кредитной политике (ДКП), заявила на Альфа-саммите председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Особенность ситуации сейчас - это ситуация на рынке труда. Мы действительно никогда до сих пор в истории современной России не жили в таком дефиците рабочей силы. Никогда у нас такого не было, а это оказывает влияние на всю экономическую ситуацию и на наше решение", - сообщила она.

"Здесь, конечно, если бы были более оперативные данные, нам бы это сильно помогло", - подчеркнула глава ЦБ.

Росстат раскрывает данные по безработице в докладе, который в среднем публикуется через месяц после отчетного. Например, данные по безработице за март будут опубликованы 29 апреля.

Эльвира Набиуллина Росстат Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ РФ вернулся к идее ввести отдельный норматив валютной ликвидности

Набиуллина отметила, что в современной России никогда не было такого дефицита кадров

 Набиуллина отметила, что в современной России никогда не было такого дефицита кадров

 "Яндекс" в I квартале увеличил выручку на 22%, скорр. EBITDA - в 1,5 раза

 Индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды в понедельник

 ЦБ разрешил банкам включать в капитал рублевые субординированные бонды, выпускаемые в обмен на валютные

Хроники событий
