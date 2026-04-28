Набиуллина отметила, что в современной России никогда не было такого дефицита кадров

ЦБ был бы рад более оперативным данным по рынку труда для решений по ставке

Эльвира Набиуллина на бизнес-форуме "Альфа-Саммит" в Москве Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Банк России в текущих условиях внимательно следит за состоянием рынка труда, приветствует более оперативную публикацию данных по этому сегменту для принятия решений по денежно-кредитной политике (ДКП), заявила на Альфа-саммите председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Особенность ситуации сейчас - это ситуация на рынке труда. Мы действительно никогда до сих пор в истории современной России не жили в таком дефиците рабочей силы. Никогда у нас такого не было, а это оказывает влияние на всю экономическую ситуацию и на наше решение", - сообщила она.

"Здесь, конечно, если бы были более оперативные данные, нам бы это сильно помогло", - подчеркнула глава ЦБ.

Росстат раскрывает данные по безработице в докладе, который в среднем публикуется через месяц после отчетного. Например, данные по безработице за март будут опубликованы 29 апреля.