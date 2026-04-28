Нефть замедлила рост на решении ОАЭ о выходе из ОПЕК и ОПЕК+

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Нефтяные котировки несколько замедлили рост во вторник после новостей о предстоящем выходе Объединенных Арабских Эмиратов из организации ОПЕК и соглашения ОПЕК+.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 16:08 по московскому времени составляет $111,58 за баррель, что на $3,35 (3,1%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $3,75 (3,89%), до $100,12 за баррель.

ОАЭ, добывающие порядка 3-3,5 млн баррелей нефти в сутки, во вторник объявили о выходе с 1 мая из ОПЕК и ОПЕК+.

"Это решение принято после всестороннего пересмотра производственной политики ОАЭ, а также текущих и будущих мощностей, и основано на наших национальных интересах и приверженности эффективному содействию удовлетворению насущных потребностей рынка", - заявили власти страны.

Ранее в ходе сессии котировки Brent превышали $112 за баррель, WTI - $101 за баррель.