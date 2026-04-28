Нижегородский губернатор предложил ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступает за возобновление действия в России моратория на возбуждение дел о банкротстве юрлиц и индивидуальных предпринимателей по заявлениям кредиторов.

Письмо с этой инициативой Никитин направил министру экономического развития Максиму Решетникову, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с документом.

Предложение обосновано тем, что в России в условиях охлаждения экономики, роста фискальной нагрузки и сохранения жесткой денежно-кредитной политики продолжает ухудшаться финансовое состояние предприятий, растет их просроченная дебиторская и кредиторская задолженность, а опыт ввода такого моратория в прежние годы показал эффективность этой меры.

Губернатор приводит данные областного УФНС, о том, что под риском банкротства в регионе может находиться около 15% юрлиц, использующих упрощенную систему налогообложения, или около 13 тысяч налогоплательщиков. Введение моратория, по мнению Никитина, станет превентивной мерой, предупреждающей возникновение неблагоприятных последствий для экономики.

Россия вводила мораторий на банкротство дважды - в 2020 году для отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, и в 2022 году в связи с усилением внешнего санкционного давления. В отличие от вводившегося в 2020 году в отношении компаний из наиболее пострадавших от пандемии отраслей, мораторий 2022 года распространялся практически на всех. Под его действие подпали граждане, индивидуальные предприниматели и все юрлица, кроме застройщиков, объекты которых включены в реестр проблемных.

По данным Федресурса (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве), что в последние семь лет наблюдалась общая тенденция к снижению количества корпоративных банкротств в России.

