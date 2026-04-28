ВТБ в I квартале сократил прибыль по МСФО на 6%

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ в первом квартале 2026 года сократил чистую прибыль по МСФО на 6,2% в годовом выражении, до 132,6 млрд рублей, свидетельствует отчетность группы.

Результаты оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", предполагавшего квартальную прибыль на уровне 128,6 млрд рублей (снижение на 9% год к году).

ВТБ сохраняет прогноз по чистой прибыли на этот год на уровне 600-650 млрд рублей, заявил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.

"Вы помните, что у нас первый и второй кварталы 2025 года были достаточно сильными с превышением 140 млрд чистой прибыли, поэтому опережение прибыли прошлого года начнется только с третьего квартала. То есть по нашему и плану, и нашему сегодняшнему видению, мы будем single digit не добирать до величин первого и второго квартала 2025 года", - пояснил он.

По словам Пьянова, заработанная в первом квартале прибыль - "это примерно 22% от нижней границы прогнозного диапазона". "Помните, я говорил, что мне хотелось бы по одной четверти зарабатывать (в квартал - ИФ). Но ослабление денежно-кредитной политики более сконцентрировано на вторую половину года, поэтому заработали 22% от нашего годового таргета. Таргет не пересматриваем, вы видите, что в принципе, все идет по плану", - сказал топ-менеджер.

Он напомнил, что банк традиционно обновляет прогнозы по итогам публикации полугодовой отчетности.

"Выйдем с отчетностью до конца июля и дальше все расскажем. (...) Не нужно ждать радикальных изменений. По сути, например, одна из наших целей на обновление прогнозов, если вы так хотите, - сужение диапазона по чистой прибыли до точки. Например, я хотел бы оставить одну точку, а не 600-650 млрд рублей. И я буду понимать это лучше по завершении второго квартала", - заявил Пьянов.

Результаты за квартал

Чистые процентные доходы ВТБ в первом квартале выросли почти в 4 раза, до 196,8 млрд рублей, на фоне низкой базы первого квартала 2025 года, который сопровождался жесткой денежно-кредитной политикой. Чистая процентная маржа в первом квартале составила 2,5% по сравнению с 0,7% в первом квартале 2025 года и 2% в четвертом квартале 2025 года.

Чистые комиссионные доходы составили 80,1 млрд рублей, увеличившись на 10,2% год к году, в том числе благодаря позитивному эффекту от форексных транзакций и транзакционных комиссий, связанных с обслуживанием трансграничных платежей.

В первом квартале расходы на создание резервов составили 56,8 млрд рублей, сократившись на 1,7% год к году. Стоимость риска по итогам первого квартала составила 0,9% по сравнению с 0,8% годом ранее.

Доля неработающих кредитов (NPL) в кредитном портфеле по состоянию на конец марта составила 3,6%, увеличившись с 3,5% в начале года.

Расходы на персонал и административные расходы составили 142,3 млрд рублей за квартал, увеличившись год к году на 20,3% на фоне планового увеличения инвестиций в технологии и трансформацию, масштабирования розничного бизнеса в соответствии с новой стратегией развития группы.

ВТБ в течение первого квартала продолжил реализовывать кредитный маневр (рост корпоративного кредитного портфеля на фоне снижения объема кредитов физическим лицам), а также усиливать фокус на транзакционной модели в розничном бизнесе. Как говорится в сообщении банка, розничный сегмент показал операционную прибыльность.

Объем совокупного кредитного портфеля ВТБ до вычета резервов составил 25,1 трлн рублей, увеличившись с начала года на 2,5% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 2%).

Портфель розничных кредитов с начала года сократился на 2,2%, до 7,1 трлн рублей. Объем кредитов юридическим лицам увеличился на 4,6% - до 18 трлн рублей (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 3,8%). В итоге доля розницы в совокупном портфеле группы за квартал снизилась до 28% с 30%.

Совокупные средства клиентов группы сократились на 0,3%, до 27,8 трлн рублей (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки падение составило 0,8%).

Средства юридических лиц увеличились с начала года на 2,1% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 1,1%), до 14,2 трлн рублей. Объем средств физических лиц сократился на 2,6%, составив по состоянию на конец марта 13,7 трлн рублей.