Мишустин оценил потребность экономики до 2032 года в 12 млн новых работников

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Российской экономике до 2032 года потребуется почти 12 миллионов новых сотрудников, заявил на просветительском марафоне общества "Знание" премьер-министр Михаил Мишустин.

"В прошлом году впервые разработали прогноз на семилетний период. И он показал, что до 2032 года отечественной экономике потребуется почти двенадцать миллионов новых сотрудников", - сказал он.

По его словам, больше всего сотрудников потребуется в обрабатывающей промышленности, транспортировке и хранении, в сфере информации и связи. Он отметил, что также есть спрос на выпускников вузов и колледжей по таким направлениям как машиностроение, химическая отрасль, ядерная энергетика и другие. "Они крайне востребованы для реализации национальных проектов технологического лидерства", - сказал глава правительства.

Он назвал восемь приоритетных направлений, которые будут востребованы на рынке труда.

"Прежде всего, это робототехника. Мировой рынок промышленных роботов будет расти в среднем на 20-25% в год в течение следующего десятилетия", - сказал Мишустин.

Далее он назвал цифровую трансформацию. "Платформы онлайн-торговля, облачные сервисы, софт и решения на основе искусственного интеллекта остаются мощнейшими драйверами", - подчеркнул глава правительства.

Еще одна быстроразвивающаяся индустрия - это производство накопителей энергии, продолжил премьер. "Вместе с распространением электронных устройств, портативной техники, электротранспорта во всем мире растет спрос на аккумуляторы. Новая задача - сделать такие батареи долговечнее, производительнее, экологичнее и стабильнее", - сказал Мишустин.

Новая мобильность - это еще одно важное направление. Индивидуальные современные средства передвижения, а также различные сервисы, которые упрощают поездки - все это будет набирать популярность, уверен глава правительства РФ.

И, конечно, в числе приоритетных направлений, сказал он, промышленные и потребительские биотехнологии. "Инновационные решения, созданные на основе или с использованием живых организмов либо их производных, уже сейчас нужны в сельском хозяйстве, в энергетике, в фармацевтической и медицинской промышленности", - добавил премьер.

Хорошие возможности для самореализации есть в отрасли кибербезопасности, продолжил Мишустин, острее встают вопросы сохранности данных, защиты критически значимой инфраструктуры, борьбы с преступлениями в виртуальном пространстве.

"В число перспективных направлений входит также современная полупроводниковая индустрия", - сказал Мишустин.

Отдельно он обратил внимание на отрасль атомной энергетики. "По прогнозам Международного агентства по атомной энергии, установленная мощность атомных электростанций по всему миру к 2050 году вырастет почти в три раза, и такая генерация будет составлять около 13% от общемировой в этой сфере", - отметил премьер.

Все эти приоритетные направления, подчеркнул Мишустин, правительство учло при формировании национальных проектов технологического лидерства.

Мишустин оценил потребность экономики до 2032 года в 12 млн новых работников

