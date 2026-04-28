"АЛРОСА" готова приступить к активной фазе проекта "Мир-Глубокий" при снижении ставки

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - "АЛРОСА" ведет подготовительные работы на руднике "Мир-Глубокий" (Якутия), планирует начать активную реализацию проекта после снижения ключевой ставки, заявил генеральный директор компании Павел Маринычев на корпоративном форуме "АЛРОСА" "Хозактив-2026" во вторник.

"Мы продолжаем вспомогательные и подготовительные работы на этом объекте. К основным работам постараемся перейти в 2027 году. Но, если откровенно, мы ждем когда деньги подешевеют. Сейчас с такой ключевой ставкой ни один, наверное, крупный проект, не окупится. В том числе, "Мир-Глубокий". Закончится наш отраслевой кризис и на рынке подешевеют деньги - приступим к активной стадии", - сказал Маринычев.

Он добавил, что все экспертизы, связанные с проектированием, уже закончены. Госэкспертизу проект "Мир-Глубокий" также прошел.

В свою очередь пресс-служба компании сообщила, что решение по проекту будет принято, в том числе, после снижения стоимости заемных финансовых средств.

В 2016 году на руднике "Мир" было добыто 3,19 млн каратов алмазов. В 2017 году рудник был затоплен в результате аварии, когда в шахту прорвалась вода из расположенного наверху отработанного карьера. В зоне затопления оказался 151 человек, восемь из них погибли. В руднике были полностью разрушены горные выработки и горно-шахтное оборудование, а также затоплены два горизонта.

В сентябре 2023 года "АЛРОСА" приступила к реализации инвестиционного проекта "Мир-Глубокий". По данным на 2023 год, объем инвестиций в строительство объектов рудника "Мир-Глубокий" может составить 121,5 млрд рублей.

Руда месторождения "Мир" отличается большим содержанием высококачественных алмазов. На рудник "Мир" до аварии приходилось более 10% добычи по группе "АЛРОСА".

АЛРОСА Якутия
