Экспорт зерна по ж/д с июля 2025 г. по март 2026 г. составил 19,23 млн т и приблизился к рекорду

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Экспорт зерна из РФ по железной дороге за период с июля 2025 года (начало 2025/26 сельхозсезона) по март 2026 года составил 19,23 млн тонн, оказался близок к рекорду, который был зафиксирован в 2023/24 сезоне в объеме 19,41 млн тонн. Показатель нынешнего сельхозгода на 35% превысил экспорт за аналогичный период прошлого сезона.

Как сообщает "Деметра-Холдинг", такие данные привел аналитический центр "Русагротранса" на международной конференции "ЗерноЛогистика 2026".

"Это стало возможным благодаря рекордным темпам отгрузки по железной дороге, начиная с сентября 2025 года. Доля пшеницы в этом объеме достигает 86%, или 16,6 млн тонн", - говорится в сообщении.

Прогноз экспорта зерна по железной дороге на весь 2025/26 сезон составляет около 23,2 млн тонн. К настоящему времени вывезено 83% потенциала. Остаток на апрель-июнь оценивается в 4 млн тонн.

По данным аналитиков, для сезона 2025/26 характерна высокая доля железной дороги в экспорте зерна - 40%. В декабре-феврале в экспорте зерна в целом она достигала 50%, в экспорте пшеницы - 52-56%. Эти показатели выше средних за последние пять лет - 33% по зерну и 36% - по пшенице. "Основная причина – изменения в структуре производства зерна по регионам, которые привели к росту железнодорожных поставок из Поволжья, Центра и Сибири и значительному сокращению перевозок автотранспортом с юга, в том числе на фоне существенного роста автотарифов", - говорится в сообщении.

"Деметра-Холдинг" – вертикально интегрированный инфраструктурный холдинг, объединяющий активы в области экспортной логистики и торговли зерном. Компания развивает собственную сеть элеваторов, владеет глубоководными морскими зерновыми терминалами и логистической инфраструктурой. Холдингу, в частности, принадлежит 100% "Русагротранса".