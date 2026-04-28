Индекс МосБиржи упал ниже 2700 пунктов впервые с середины января

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи к вечеру вторника опустился ниже рубежа 2700 пунктов, обновив минимум с середины января в отсутствие драйверов для новых покупок из-за ожиданий паузы в дальнейшем смягчении ДКП Банка России.

Сдерживающим фактором для продавцов выступает дорожающая нефть (фьючерс на нефть Brent превысил $110,6 за баррель) из-за сохраняющейся неопределенности по мирному урегулированию конфликта США и Ирана.

К 16:53 по Москве индекс МосБиржи снижался на 1,2% до 2698,6 пункта, индекс РТС снижался на 1,2% до 1136,32 пункта. Лидировали в откате акции "Полюса" (-3,9%), "Озона" (-3,6%), ПАО "Группа Позитив" (-3,1%).

На нефтяном рынке цены замедлили рост после новостей о предстоящем выходе Объединенных Арабских Эмиратов из организации ОПЕК и соглашения ОПЕК+.

К 16:53 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на 1,8% до $110,11 за баррель (+2,8% в понедельник).

ОАЭ, добывающие порядка 3-3,5 млн баррелей нефти в сутки, во вторник объявили о выходе с 1 мая из ОПЕК и ОПЕК+.

"Это решение принято после всестороннего пересмотра производственной политики ОАЭ, а также текущих и будущих мощностей, и основано на наших национальных интересах и приверженности эффективному содействию удовлетворению насущных потребностей рынка", - заявили власти страны.

Ранее в ходе сессии котировки Brent превышали $112 за баррель.

