Минфин РФ видит восстановление баланса в ипотеке на фоне смягчения ДКП

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Минфин РФ видит постепенное восстановление баланса на рынке ипотеки на фоне снижения ключевой ставки, доля рыночных ипотечных кредитов растет, заявил директор департамента финансовой политики министерства Алексей Яковлев на заседании комиссии Государственного совета РФ по направлению "Семья".

В 2025 году в России было выдано около 1 млн ипотечных кредитов на общую сумму порядка 4,5 трлн рублей. Льготные программы продолжают занимать доминирующее положение: их доля составила около 63% по количеству выданных кредитов и 80% в денежном выражении. Объем бюджетных расходов на поддержку рынка остается значительным, отметил Яковлев.

"При этом мы фиксируем постепенное восстановление баланса на рынке ипотеки. На фоне снижения ключевой ставки растет доля ипотечных кредитов, выданных на рыночных условиях. По мере смягчения денежно-кредитной политики этот тренд будет усиливаться", - сказал Яковлев.

При этом, по его словам, спрос со стороны населения на льготные программы сохраняется на высоком уровне, несмотря на корректировки отдельных условий, прежде всего, по семейной ипотеке.

"В дальнейшем еще больший акцент нужно сделать на усилении адресности мер. Это необходимый шаг для повышения эффективности бюджетных расходов и их ориентации на наиболее нуждающиеся категории граждан. Нужно сосредоточиться на развитии механизмов гибкой настройки программ на региональном уровне. Например, в рамках семейной ипотеки уже сейчас регионы могут обеспечить снижение ставки через дополнительное субсидирование. Такой подход позволяет учитывать различия в уровне доходов, стоимости жилья и демографической ситуации в субъектах РФ", - отметил директор департамента.

Он также сообщил, что Минфин готовит предложения по модификации условий семейной ипотеки в зависимости от количества детей, а также создании механизма снижения ставки при рождении последующих детей.

Яковлев подчеркнул, что дальнейшее развитие ипотечного рынка должно строиться с учетом необходимости повышения доступности жилья и эффективности мер господдержки.

