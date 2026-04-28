Рубль умеренно снизился на фоне окончания налогового периода апреля

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Китайский юань умеренно подрос на Московской бирже по итогам торгов во вторник, но все равно остался ниже 11 рублей. Рубль после утреннего укрепления перешел к снижению на фоне окончания налогового периода апреля; некоторую поддержку нацвалюте оказывали растущие цены на нефть.

Стоимость юаня по данным на 19:00 по московскому времени составила 10,98 рубля, что на 4,05 копейки (на 0,37%) выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 19:00 вырос в цене на 0,71% относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 75,29 руб., контракт EURRUBF подорожал на 0,48%, до 88,26 руб.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ понизил официальный курс доллара США с 29 апреля на 11,34 копейки, до 74,6947 руб., и опустил курс евро на 28,98 копейки, до 87,5928 руб. Курс китайского юаня при этом был установлен на уровне 10,942 руб./юань, что 0,93 копейки ниже курса на вторник. Снижение официальных курсов объясняется тем, что их формирование происходит в первой половине торговой сессии, и соответственно они не учитывают динамику второй половины дня, когда собственно и произошел основной прирост стоимости иностранных валют к рублю.

Нефть продолжает активно дорожать вечером во вторник, участники рынка следят за геополитическими новостями и оценивают последствия решения Объединенных Арабских Эмиратов о выходе из ОПЕК и ОПЕК+. Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $111,1 за баррель, что на 2,65% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 3,46%, до $99,7 за баррель. Ранее в ходе сессии стоимость Brent поднималась до $112,7 за баррель, WTI - до $101,85 за баррель.

Власти ОАЭ во вторник объявили о намерении выйти с 1 мая из организации ОПЕК и соглашения ОПЕК+. Страна добывает порядка 3-3,5 млн баррелей нефти в сутки. "Это решение принято после всестороннего пересмотра производственной политики ОАЭ, а также текущих и будущих мощностей, и основано на наших национальных интересах и приверженности эффективному содействию удовлетворению насущных потребностей рынка", - говорится в официальном заявлении.

Между тем ситуация на Ближнем Востоке остается крайне неопределенной. Попытки урегулирования американо-иранского конфликта зашли в тупик. Иран по-прежнему перекрывает поставки через Ормузский пролив, по которому обычно транспортируется на экспорт добываемая в Персидском заливе нефть, тогда как США сохраняют блокаду иранских портов.

Американский лидер Дональд Трамп заявил советникам, что его не устраивает последнее предложение Тегерана, предусматривающее открытие Ормузского пролива и прекращение войны, но оставляющее вопрос об иранской ядерной программе для последующих переговоров, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Эксперты Всемирного банка (ВБ) ожидают роста цен на энергоносители на 24% в текущем году из-за ближневосточной войны, до максимумов с 2022 года. Атаки на энергетическую инфраструктуру и ограничение судоходства в Ормузском проливе вызвали крупнейший в истории нефтяной кризис, в результате которого поставки нефти сократились примерно на 10 млн баррелей в сутки, отмечается в их обзоре Commodity Markets Outlook.

Согласно новому прогнозу ВБ, средняя цена Brent в 2026 году составит $86 за баррель против $69 за баррель в прошлом году. Эта оценка предполагает улучшение условий в Ормузском проливе уже в мае и постепенное восстановление поставок до предвоенных уровней к концу 2026 года. В случае эскалации конфликта или более длительного, чем сейчас предполагается, устранения его последствий для поставок средняя цена Brent в этом году может достичь $115 за баррель.

"Позиции рубля ожидаемо остаются сильными в условиях усиления притока валютной выручки, подготовки компаний-экспортеров к налоговому периоду, сохранения высоких цен на нефть, а также отсутствия сюрпризов в решениях ЦБ по ключевой ставке. Вероятнее всего, данные факторы будут поддерживать нацвалюту до конца апреля", - считает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

По ее мнению, "в мае ситуация на внутреннем валютном рынке может измениться на фоне возобновления регулярных операций Минфина и Банка России в рамках бюджетного правила. Регуляторы с высокой вероятностью начнут покупать иностранную валюту, что будет сдерживать укрепление рубля в условиях роста поступления валютной выручки. Ожидания начала покупок валюты Минфином и Банком России могут ограничить рост курса нацвалюты в последних числах апреля. В течение этой недели курс доллара, вероятно, будет находиться вблизи отметки 75 руб., юаня - около 11 руб.".

По словам начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова, "инерция к укреплению рубля в начале этой недели сохранилась, хотя и ощутимо ослабла". "Торговая активность на внутреннем валютном рынке снизилась, отражая некоторое ослабление давления со стороны импортеров и снижение активности продаж валюты со стороны экспортеров, так как уже сегодня бизнес должен был перечислить в бюджет основные налоги апреля", - добавил он.

"Конъюнктурно поддержку рублю оказывают растущие цены на нефть. Котировки Brent вчера вплотную подошли к отметке $110 за баррель, а сегодня пытаются закрепиться выше этого уровня на фоне сохраняющейся полной неопределенности относительно возможности скорой деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. В целом сейчас пока нет значимых оснований для выхода курса юаня из текущего диапазона 10,8-11,3 руб./юань. Но возможен его переход в верхнюю часть данного диапазона в ближайшие дни, так как после завершения налогового периода участники рынка начнут подготовку к возврату Минфина на рынок с покупками валюты в рамках бюджетного правила", - полагает Локтюхов.

Банк России во вторник, 28 апреля, в рамках аукциона недельного репо разместил 4,59 трлн рублей (при лимите 4,59 трлн рублей и спросе 6,938 трлн рублей) в среднем по ставке 14,55% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 21 апреля, ЦБ разместил 4,48 трлн рублей (при лимите 4,48 трлн рублей и спросе 5,175 трлн рублей) в среднем по ставке 15,01% годовых.

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) в последние дни демонстрируют незначительные изменения. Так, согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 27 апреля выросла на 7 базисных пунктов по отношению к предыдущему торговому дню и вернулась к отметке 14,44% годовых. При этом срочная версия RUONIA на срок 1 месяц и 6 месяцев уменьшилась на 1 базисный пункт по отношению к понедельнику и 28 апреля составила 14,74% и 16,16% годовых соответственно. Срочная версия RUONIA на срок 3 месяца опустилась за день на 2 базисных пункта - до 15,3% годовых.