Россия в I квартале увеличила экспорт минудобрений на 16%

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Россия, сохранившая в 2025 году статус ведущего поставщика минеральных удобрений на мировой рынок, в первом квартале этого года экспортировала их на $3,6 млрд, что на 16% больше, чем годом ранее, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспортов.

В натуральном выражении экспорт составил 9,6 млн тонн. В 2025 году РФ отгрузила за рубеж более 44 млн тонн на сумму около $15 млрд.

Поставки за рубеж комплексных удобрений с января по март превысили $1,6 млрд, увеличившись на 16%. "Структура экспорта этого вида продукции характеризуется высокой диверсификацией при одновременной концентрации на ключевых рынках стран Азии, Латинской Америки и Африки. Крупнейшими импортерами остаются Бразилия ($340 млн, +14%) и Индия ($338 млн, +27%). На третье место вышла Эфиопия (транзит через Джибути, $186 млн, рост в 2,7 раза), - говорится в сообщении. - Существенный рост поставок отмечается и в другие страны Африки и Азии. В частности, значительное увеличение объемов зафиксировано в ЮАР (в 2,4 раза), а также во Вьетнам, Аргентину и Турцию".

Согласно сообщению, отгрузки калийных удобрений в первом квартале выросли на 45%, достигнув $1,1 млрд. Ключевым рынком сбыта является Китай, нарастивший закупки почти в 1,7 раза, до $377 млн. В топ-3 направлений входят Бразилия ($170 млн) и Индия ($169 млн, в 3,7 раза больше). Кроме того, в начале года отмечено активное расширение поставок в страны Азии, в том числе в Бангладеш (в 3,3 раза) и Вьетнам (в 5,5 раза), а также в ряд государств Африки, включая Нигерию и ЮАР.

По итогам первого квартала ключевыми импортерами российских азотных удобрений стали США ($146 млн), Индия ($129 млн) и Бразилия ($116 млн).

"Россия является мировым лидером среди экспортеров минеральных удобрений, сохраняя роль одного из ключевых поставщиков на глобальном рынке. В 2023-2025 годах производство минеральных удобрений в стране показывало устойчивую положительную динамику, а объем выпуска в 2025 году стал отраслевым рекордом и составил 65,4 млн тонн, - заявил руководитель центра Илья Ильюшин, процитированный в сообщении. - Рост внутреннего производства формирует основу для укрепления присутствия российских поставщиков на рынках развивающихся стран и активной диверсификации экспортных направлений - конечно же, с учетом внутренних приоритетов развития АПК и безусловного обеспечения российских аграриев".

В центре подчеркнули, что в последнее время отечественные производители стремятся поставлять за рубеж продукцию с более высокой добавленной стоимостью, развивать экспорт агротехнологий, в том числе семян, ветпрепаратов и вакцин, генетического материала и племенных животных. В этом ряду и минудобрения. По итогам 2025 года РФ увеличила поставки продукции с высокой добавленной стоимостью более чем на 12%.