Поиск

Выпуск автомобилей Exeed в РФ перенесут с экс-завода Mercedes на площадку AGR в Петербурге

Об этом сообщает газета "Ведомости"

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Производство автомобилей Exeed (суббренд китайской Chery) в РФ планируют перенести с принадлежащего группе "Автодом" бывшего подмосковного автозавода Mercedes на площадку группы AGR в петербургских Шушарах (экс-завод GM/Hyundai), пишут "Ведомости".

Издание ссылается на пять своих источников: двух дилеров Exeed и еще трех собеседников, знакомых с бизнесом AGR и "Автодома".

По словам источника в крупном дилерском холдинге, Exeed формирует совместное предприятие с AGR, в рамках которого планируется организация сборки на площадке в Шушарах. Завод, изначально принадлежавший американской GM, позднее был выкуплен Hyundai, а после ухода корейской компании из РФ перешел к AGR.

Один из источников, знакомых с бизнесом AGR и "Автодома", говорит, что китайцы ждали, пока их российский партнер подаст документы в Минпромторг для внесения Exeed в специнвестконтракт (СПИК), который был заключен с Mercedes в 2019 г., что дало бы возможность претендовать на компенсирующие утильсбор промсубсидии и участвовать в программах поддержки спроса и госзакупках. Но этого так и не произошло.

Mercedes начал сборку автомобилей на подмосковном автозаводе в индустриальном парке "Есипово" в 2019 году. Мощность площадки составляла порядка 20 тыс. автомобилей в год. На ней выпускали седаны E-класса и собирались организовать производство внедорожников GLE, GLC и GLS. Но в 2022 году Mercedes прекратил производство в Подмосковье и ушел из РФ.

Простаивавший завод в апреле 2023 года приобрела дилерская группа "Автодом". Через год там начался выпуск автомобилей Exeed по договору с АО "Чери Автомобили Рус". По данным аналитического агентства "Автостат", в 2024-2025 гг. в Есипове выпустили суммарно 16,4 тыс. автомобилей (в 2024 году – 10,4 тыс. шт., в 2025 году – еще 6 тыс. шт.). Дилерам поставляли несколько моделей российской сборки – VX, TXL и RX.

Бренд Exeed представлен в РФ четырьмя моделями кроссоверов: VX, RX, TXL и LX. По итогам прошлого года в стране было реализовано 21,7 тыс. машин марки (-47%), что позволило ей остаться на первом месте в премиум-сегменте, сообщал "Автостат". В I квартале 2026 года бренд сохранил лидерство, продажи составили почти 4 тыс. шт. (-12% год к году).

Вместо Exeed на площадке в Подмосковье, как пишут "Ведомости", может быть налажено производство коммерческой техники китайского бренда Foton. "Известия" ранее сообщали, что "Автодом" рассматривает выпуск там пикапов и фургонов. В марте 2025 года принадлежащее дилерскому холдингу юрлицо "МБ Рус" стало эксклюзивным дистрибутором коммерческих автомобилей Foton в РФ.

AGR постепенно консолидирует производство автомобилей суббрендов Chery на своих мощностях. В прошлом году компания начала выпуск машин Tenet на бывшем заводе Volkswagen в Калуге, в апреле 2026 года – Jaecoo под брендом Jeland в Шушарах. Кроме того, сборку Omoda переносят с калининградского "Автотора" в Санкт-Петербург.

Китайский автоконцерн Chery осенью 2025 года при подготовке к IPO на Гонконгской фондовой бирже объявил о планах к 2027 году сократить присутствие на российском рынке и сообщил, что приступил к реализации этих планов уже прошлой весной. Запасы автомобилей Chery и ряда суббрендов, а также гарантийные обязательства по их обслуживанию, ранее сконцентрированные на юрлице основного дистрибьютора АО "Чери Автомобили Рус", концерн недавно передал созданным российским структурам.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хроники событий
