Суд продлил процедуру банкротства российской "дочки" Google до октября

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в среду по ходатайству конкурсного управляющего продлил на шесть месяцев процедуру банкротства ООО "Гугл" - российской "дочки" Google, входящей в Alphabet Inc.

Как передал корреспондент "Интерфакса" из суда, следующий отчет конкурсного управляющего компании Валерия Таляровского суд назначил на 28 октября.

Выступая на заседании, Таляровский сообщил, что за период конкурсного производства на счет поступили 14,9 млрд рублей. Погашено 199,2 млн рублей долга по зарплате бывшим работникам. При этом в реестр включены требования кредиторов на 23,6 млрд рублей.

Таляровский также отметил, что пока не реализовано имущество должника, не решен вопрос о привлечении ранее контролировавших компанию лиц к субсидиарной ответственности.

Для продолжения работы конкурсный управляющий просил суд продлить процедуру банкротства на шесть месяцев.

Ранее конкурсный управляющий сообщал, что размер дебиторской задолженности по состоянию на дату введения конкурсного производства (18 октября 2023 года) составил 16,3 млрд рублей, в том числе 15,6 млрд рублей подлежат взысканию, а 717 млн рублей - списанию как невозможных к взысканию. Часть долга в размере 2,3 млрд рублей была погашена в досудебном порядке.Согласно документам, у ООО "Гугл" было 21 тыс. 592 контрагента с объемом задолженности перед ними около 16,5 млрд рублей. У компании насчитывалось более 20 тыс. дебиторов.

ООО "Гугл" обратилось в суд с заявлением о собственном банкротстве в июне 2022 года.

Арбитражный суд Москвы 12 сентября 2022 года признал обоснованным заявление ООО "Гугл" и ввел в отношении компании процедуру наблюдения.

Дебиторская задолженность компании составляла тогда 27 млрд 25 млн рублей против 18,7 млрд рублей общих денежных обязательств должника перед кредиторами, уточнялось в судебном акте.

В определении суда тогда отмечалось, что у должника на счете в Ситибанке находятся 636 тыс. рублей, основные средства оцениваются в 28,5 млн рублей, нематериальные активы - 14 млн рублей, товарно-материальные ценности - 15,2 млн рублей, а также иные активы на общую сумму 3,8 млрд рублей.

При этом задолженность по оплате труда работников должника и выплате им выходных пособий составляла 271,2 млн рублей, по обязательным платежам - 85,7 млн рублей.

Суд на первом заседании по делу о банкротстве привлек Росфинмониторинг третьим лицом в разбирательстве.Представитель должника тогда пояснил подачу заявления о банкротстве тем, что на тот момент размер требований кредиторов компании превышал 19 млрд рублей, тогда как активы составляли лишь около 3,5 млрд рублей.

Среди кредиторов - коммерческие организации, налоговый орган и сотрудники компании.

Участники первого собрания кредиторов компании, на которых приходится 97,2% общей суммы требований к ООО "Гугл", в августе 2023 года решили обратиться в Арбитражный суд Москвы с ходатайством о признании компании банкротом и об открытии конкурсного производства.

Объем денежных обязательств ООО "Гугл" перед кредиторами и уполномоченными органами составляет почти 20,2 млрд рублей, говорилось в материалах собрания кредиторов, состоявшегося 22 августа 2023 года. Участником собрания кредиторов с самым большим размером требований стала ФНС РФ в лице МИФНС по крупнейшим налогоплательщикам №7, она предъявила требования на 19,57 млрд рублей.

18 октября 2023 года суд признал ООО "Гугл" банкротом, ввел в отношении должника конкурсное производство и утвердил конкурсным управляющим Таляровского, который ранее был временным управляющим.На заседании в октябре 2023 года представитель временного управляющего заявил, что в реестр кредиторов на тот момент были включены требования 861 кредитора, сумма требований - около 53,6 млрд рублей.

ООО "Гугл" зарегистрировано в 2005 году. По итогам 2021 года выручка российской компании составила 134,3 млрд рублей, при этом она получила чистый убыток в 26 млрд рублей (это первый убыток как минимум с 2009 года).

Российские регуляторы с помощью мер административного и судебного реагирования добиваются от Google удаления запрещенного контента из сервисов корпорации, локализации персональных данных пользователей из РФ, снятия ограничений с YouTube-каналов российских СМИ.

В частности, за неоднократные нарушения российского законодательства Google с конца 2021 года дважды подверглась в РФ оборотным штрафам на общую сумму более 29 млрд рублей. Часть денежных средств была взыскана с компании Федеральной службой судебных приставов.