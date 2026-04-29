Сбербанк ждет ослабления рубля во II полугодии в среднем до 80-90 руб. за доллар

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк ждет ослабления курса рубля во втором полугодии 2026 года, прогнозирует его в среднем диапазоне за этот период в 80-90 рублей за доллар США, заявил зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов.

"Мы в целом, как и в начале года, ждём во второй половине года продолжения тенденции к ослаблению рубля. Хотя надо сказать, что рубль довольно устойчиво себя чувствует в последние месяцы", - сообщил Скворцов на конференц-звонке в среду.

Он пояснил, что Сбер прогнозирует тренд ослабления рубля в IV квартале по отношению к III кварталу 2026 года. "Курс рубля будет ослабляться, 80-90 рублей - это диапазон в среднем на второе полугодие с тенденцией к продолжению ослабления рубля в четвёртом квартале по отношению к третьему. Скажем, в третьем квартале это будет 80-85 рублей, в четвёртом - 85-90 рублей, примерно так", - отметил финдиректор.

По его словам, к ослаблению курса рубля может привести возобновление покупок валюты Минфином по бюджетному правилу. "Часть ликвидности, которая будет поступать по более высоким ценам на нефть, будет покупаться Минфином и, соответственно, это создаст спрос на валюту", - сказал он, отметив, что прогнозировать динамику курса стало очень сложно из-за фрагментации рынка.