РФ просубсидирует проект "Татнефти" по выпуску ПЭТФ в Нижнекамске на 50 млрд рублей

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ направит около 50 млрд рублей на субсидирование проекта АО "Танеко" (входит в "Татнефть") в Нижнекамске по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ).

Как сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, средства будут направлены в рамках механизма кластерной инвестиционной платформы на субсидирование процентной ставки по привлекаемым под реализацию проекта кредитам.

"Для поддержки строительства объектов большой химии направим 50 млрд рублей на субсидирование льготной процентной ставки. При этом общий вклад частного капитала в проект составит свыше 1/3 триллиона рублей, то есть в 7 раз превысит величину субсидии", - сказал он на заседании правительства в среду.

"В результате в России будет создано производство полного цикла синтетических волокон и нитей, а также полимеров, которые востребованы в легкой промышленности. Дополнительные поставки этих материалов достигнут 450 тыс. тонн в год и позволят обеспечить значительную долю внутреннего рынка. Рассчитываем, что это укрепит базу экономического роста за счет увеличения числа собственных высокотехнологичных разработок с высокой добавленной стоимостью", - подчеркнул премьер-министр.

ПЭТФ используется в производстве тары, пленок и других изделий, а также различных видов синтетических нитей и волокон, широко востребованных в легкой промышленности для производства тканей.

"Этот проект - крупнейший из числа поддержанных в рамках механизма субсидирования льготных кредитов кластерной инвестиционной платформы", - отмечается в сообщении правительства.