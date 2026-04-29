ОПЕК сообщила о росте мировых доказанных запасов нефти в 2025 году на 7,3 млрд баррелей

Почти весь прирост обеспечил Китай

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Мировые запасы нефти по итогам 2025 года достигли 1,573 трлн баррелей, увеличившись за год на 7,3 млрд баррелей, говорится в ежегодном бюллетене ОПЕК.

Основной прирост обеспечен Китаем, запасы которого за год увеличились на 6,3 млрд баррелей - до 34,47 млрд баррелей.

Доказанные запасы нефти стран Ближнего Востока увеличились на 1,8 млрд баррелей - до 873,1 млрд баррелей. Рост обусловлен ростом показателя в ОАЭ - на 7 млрд баррелей, до 120 млрд баррелей. При этом запасы Ирака за год сократились на 5 млрд баррелей, до 140 млрд баррелей.

Страны Латинской Америки увеличили доказанные запасы на 1,6 млрд баррелей - до 346,3 млрд баррелей. В частности, Бразилия увеличила показатель на 947 млн баррелей, до 16,8 млрд баррелей; Венесуэла - на 480 млн баррелей, до 303,7 млрд баррелей.

Доказанные запасы России, по данным ОПЕК, остались на уровне 80 млрд баррелей. Показатель в Соединенных Штатах снизился на 1,1 млрд баррелей, до 41,9 млрд баррелей.

Доказанные запасы в европейских странах ОЭСР снизились на 1,2 млрд баррелей, до 9,2 млрд баррелей, прежде всего, из-за снижения показателя в Норвегии - на 993 млн баррелей, до 5,9 млрд баррелей.

Также снизились доказанные запасы стран Африки - на 270 млн баррелей, до 119 млрд баррелей. Все снижение связано с изменением оценки показателя в Нигерии, запасы которой снизились до 37 млрд баррелей.

Мировые доказанные запасы газа, по оценке ОПЕК, выросли в 2025 году на 1,37 трлн кубометров - до 220,3 трлн куб. м.

Наибольший прирост произошел в странах ОЭСР Америки - на 0,97 трлн куб. м - до 19,7 трлн кубометров, при этом Канада нарастила запасы на 3,1 трлн куб. м - до 5,56 трлн куб. м, а США снизили на 2,1 трлн куб. м - до 13,9 трлн куб. м.

Китай увеличил запасы на 374 млрд куб. м - до 3,2 трлн куб. м, Нигерия прирастила 132 млрд куб. м - до 6,1 трлн куб. м, Аргентина увеличил запасы на 59 млрд куб. м - до 530 млрд куб. м, Бразилия прирастила 31 млрд куб. м - до 577 млрд куб. м, запасы в Венесуэле упали на 93 млрд куб. м - до 5,4 трлн куб. м.

Страны Ближнего Востока нарастили запасы газа на 158 млрд куб. м -до 82,6 трлн куб. м, при этом Ирак снизил показатель на 109 млрд куб. м - до 3,6 трлн куб. м, Саудовская Аравия прирастила 59 млрд куб. м - до 9,79 трлн куб. м, а ОАЭ нарастили 200 млрд куб. м газа - до 8,4 трлн куб. м.