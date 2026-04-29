РЖД в 2026 году планируют нарастить грузоперевозки с Китаем до 190 млн тонн

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" по итогам 2026 года ожидает роста грузоперевозок с Китаем, заявила замглавы компании Ирина Магнушевская.

"По 2026 году мы стараемся себе обеспечить исторический максимум перевозок в сообщении с Китаем, это будет не менее 190 млн тонн, с ростом на 1,7% к уровню 2025 года", - сообщила она журналистам.

"У нас Восточный полигон идет весь с плюсом. Мы идем с приростом по всем погранпереходам, и это самое высоковостребованное направление", - подчеркнула Магнушевская.

Также, по ее словам, РЖД фиксируют рост транзитных перевозок в сообщении Китай - Европа: "за три месяца у нас рост к уровню 2025 года практически 36%", - отметила она.

В 2025 году РЖД в сообщении с КНР перевезли более 186 млн тонн грузов.