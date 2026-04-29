Рынок акций РФ в среду ускорил падение, индекс МосБиржи откатился к уровню 5-месячной давности

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в среду ускорил снижение в отсутствие стимулов для покупок из-за ожиданий паузы в цикле монетарного смягчения ДКП ЦБ РФ, при этом игроки проигнорировали раллирующую нефть (июньский фьючерс на Brent протестировал $119 за баррель) из-за сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи откатился ниже 2640 пунктов, обновив на закрытие основной сессии минимум 5-месячной давности (с конца ноября 2025 года).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2639,82 пункта (-2,1%), индекс РТС - 1110,57 пункта (-2,4%). Лидерами снижения выступили акции "Полюса" (-5,2%), "АЛРОСА" (-4,8%), "Норникеля" (-4,5%), "НОВАТЭКа" (-3,9%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 30 апреля, составил 74,8806 руб. (+18,59 копейки).

