Поиск

Цены на яйца в РФ снижаются вторую неделю подряд, ускорилось подорожание гречки

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Цены на яйца в РФ за период с 21 по 27 апреля снизились на 0,5%, сообщил Росстат в среду.

Неделей ранее также было отмечено снижение на 0,5%. Это произошло впервые с конца ноября 2025 года. Но нынешние цены все еще на 21,6% выше, чем в начале года.

В то же время ускорился рост цен на гречневую крупу. На неделе с 21 по 27 августа он составил 0,5% против 0,1% неделей ранее. С начала года гречка подрожала на 1,6%.

Росстат также сообщил, что с 21 по 27 апреля цены на мороженую рыбу выросли на 0,7%, сахар-песок - на 0,4%, говядину, свинину и подсолнечное масло - на 0,3%, баранину, сухие молочные смеси для детского питания, вермишель, пшено - на 0,2%, вареные колбасы, пшеничный хлеб и макаронные изделия - на 0,1%.

Цены на маргарин, как и на яйца, снизились на 0,5%, полукопченые и варено-копченые колбасы, сливочное масло, кефир, овощные консервы для детского питания - на 0,4%, сосиски, сардельки, фруктово-ягодные консервы для детского питания и рис - на 0,3%, мясные консервы для детского питания, пастеризованное молоко и творог - на 0,2%, ультрапастеризованное молоко и сметану - на 0,1%.

В 2025 году продовольственные товары (включая алкогольные напитки) подорожали в РФ на 5,2%.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сальдированный убыток угольных компаний в январе-феврале составил 51,6 млрд рублей

Реальные располагаемые доходы населения РФ в I квартале выросли на 1,5%

Минэкономразвития сообщило о росте ВВП в марте на 1,8% в годовом выражении

Регионы смогут погасить треть долга по бюджетным кредитам в 2030 году вместо 2026 года

В Кремле рассчитывают, что ОПЕК+ продолжит работу после выхода ОАЭ

Апелляция подтвердила решение по иску на 5 млрд руб. к экс-бенефициару ЮГК и связанным лицам

Brent подорожала почти на 3% до $114,57 за баррель

Сбер отметил снижение доли безналичного оборота в РФ в связи с налоговыми изменениями

Сбербанк ждет ослабления рубля во II полугодии в среднем до 80-90 руб. за доллар

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1962 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9175 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов