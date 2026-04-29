Цены на яйца в РФ снижаются вторую неделю подряд, ускорилось подорожание гречки

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Цены на яйца в РФ за период с 21 по 27 апреля снизились на 0,5%, сообщил Росстат в среду.

Неделей ранее также было отмечено снижение на 0,5%. Это произошло впервые с конца ноября 2025 года. Но нынешние цены все еще на 21,6% выше, чем в начале года.

В то же время ускорился рост цен на гречневую крупу. На неделе с 21 по 27 августа он составил 0,5% против 0,1% неделей ранее. С начала года гречка подрожала на 1,6%.

Росстат также сообщил, что с 21 по 27 апреля цены на мороженую рыбу выросли на 0,7%, сахар-песок - на 0,4%, говядину, свинину и подсолнечное масло - на 0,3%, баранину, сухие молочные смеси для детского питания, вермишель, пшено - на 0,2%, вареные колбасы, пшеничный хлеб и макаронные изделия - на 0,1%.

Цены на маргарин, как и на яйца, снизились на 0,5%, полукопченые и варено-копченые колбасы, сливочное масло, кефир, овощные консервы для детского питания - на 0,4%, сосиски, сардельки, фруктово-ягодные консервы для детского питания и рис - на 0,3%, мясные консервы для детского питания, пастеризованное молоко и творог - на 0,2%, ультрапастеризованное молоко и сметану - на 0,1%.

В 2025 году продовольственные товары (включая алкогольные напитки) подорожали в РФ на 5,2%.