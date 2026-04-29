Правительство РФ одобрило законопроект о налогообложении криптовалют и ЦФА

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Правительство на заседании одобрило поправки, синхронизирующие положения Налогового кодекса с проектом федерального закона, которым устанавливается комплексное регулирование организации и обращения цифровых валют и цифровых прав в РФ, говорится в сообщении пресс-службы Минфина.

Согласно поправкам в НК, предлагается освободить от НДС реализацию беспоставочных иностранных цифровых прав, которые удостоверяют исключительно денежные требования. От налога также освобождаются услуги цифровых депозитариев и организаций, осуществляющих обмен цифровой валюты.

Налоговыми агентами по НДФЛ будут выступать брокеры и доверительные управляющие, осуществляющие выплаты по операциям с криптовалютами, иностранными цифровыми правами.

Для физлиц вводится возможность "сальдирования" - зачета положительного и отрицательного финансового результата по операциям с цифровой валютой и иностранными цифровыми правами в пределах одного налогового периода, без переноса убытков на будущие периоды.

По долговым цифровым финансовым активам (ЦФА), обращающимся на биржевом рынке, предусмотрена возможность переноса убытков на будущие налоговые периоды, а также их зачет с финансовым результатом по ценным бумагам и производным финансовым инструментам. Это положение вступит в силу с отсрочкой - к моменту ожидаемого стабильного функционирования организованных торгов долговыми ЦФА.

Доходы и расходы по операциям с цифровой валютой, кроме майнинга, совершённым в рамках внешнеторговых договоров (например, оплата импорта в криптовалюте), будут учитываться в общей налоговой базе по налогу на прибыль организаций. Для целей налогообложения иностранные цифровые права приравниваются к цифровой валюте.

Периодические платежи по долговым ЦФА не связанные с выкупом, включаются в общую налоговую базу по налогу на прибыль - аналогично процентным доходам по займам.

Доходы в виде периодических платежей по рублевым долговым ЦФА российских эмитентов, обращающимся на организованном рынке, выделяются в отдельную налоговую базу с применением льготной ставки по аналогии с процентами по облигациям российских организаций, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг.

Для целей Налогового кодекса вводятся критерии признания долговых ЦФА обращающимися на российском организованном рынке - по аналогии с правилами для ценных бумаг.

Компании смогут учитывать в налоговой базе доходы и расходы от выкупа долговых ЦФА, обращающихся на российском биржевом рынке, даже если сделка прошла вне биржи, с условием, что цена такой сделки существенно не отклоняется от средневзвешенной биржевой котировки того же дня.

"Регулирование этой отрасли входит в план по "обелению" отдельных секторов экономики. Оно обеспечит прозрачность рынка и защиту прав его участников, установит надлежащий уровень безопасности совершения сделок, повысит интерес инвесторов к этой сфере и укрепит позиции России в развитии цифровой экономики", - отмечает Минфин.

Внесение в Госдуму законопроекта, регулирующего налогообложение операций с криптовалютой и ЦФА для граждан и бизнеса, ожидается на следующей неделе, заявлял во вторник директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.

Законопроект, который устанавливает правовую основу для обращения в РФ цифровых валют (криптовалюты), был принят Госдумой в первом чтении 21 апреля. Согласно документу, с 1 июля 2026 года граждане и компании смогут легально покупать криптовалюту через лицензированных посредников - обменники из реестра ЦБ, брокеров и доверительных управляющих. Ожидается, что квалифицированные инвесторы смогут приобретать криптоактивы без ограничений, кроме анонимных, а для неквалифицированных инвесторов покупка будет разрешена в пределах 300 тыс. рублей в год через одного посредника. Рассчитываться криптовалютой внутри страны по-прежнему будет запрещено.