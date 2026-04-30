Поиск

Розничные продажи в Японии в марте выросли на 1,7%, намного сильнее прогноза

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Розничные продажи в Японии в марте увеличились на 1,7% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, сообщило министерство экономики, торговли и промышленности.

Согласно пересмотренным данным, в феврале продажи сократились на 0,1%, а не 0,2%, как было объявлено первоначально.

Аналитики ожидали повышения в марте в среднем на 0,8%, сообщает Trading Economics.

Продажи продуктов питания и напитков в прошлом месяце выросли на 0,4%, автомобилей - на 0,9%, фармацевтической и косметической продукции - на 2,8%, тогда как реализация одежды и аксессуаров снизилась на 3,3%, топлива - на 4,1%.

В марте по сравнению с предыдущим месяцем розничные продажи увеличились на 1,3%. В феврале они сократились на 2%.

Объем промышленного производства в Японии в марте, по предварительным данным, снизился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на максимальные с июня 2025 года 2,3% в годовом выражении. Месяцем ранее первый показатель упал на 2%, второй - увеличился на 0,4%.

Япония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

