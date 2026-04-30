Индексы МосБиржи и РТС подросли на 0,5% в начале основных торгов

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на МосБирже в четверг скорректировался вверх после отката накануне, отскоку способствуют статданные по экономике РФ, новости о телефонных переговорах президентов России и США, а также дорогая нефть (июньский фьючерс на сорт Brent торгуется выше $122 за баррель) на фоне морской блокады Ирана Соединенными Штатами. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов подросли на 0,5%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2653,72 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1116,42 пункта (+0,5%). Лидируют в росте акции ПАО "Южуралзолото" (+3,2%), "ММК" (+2,3%), АФК "Система" (+1,3%), МКПАО "ВК" (+1,2%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 30 апреля, составляет 74,8806 руб. (+18,59 копейки).

