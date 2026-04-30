Индексы МосБиржи и РТС подросли на 0,5% в начале основных торгов

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на МосБирже в четверг скорректировался вверх после отката накануне, отскоку способствуют статданные по экономике РФ, новости о телефонных переговорах президентов России и США, а также дорогая нефть (июньский фьючерс на сорт Brent торгуется выше $122 за баррель) на фоне морской блокады Ирана Соединенными Штатами. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов подросли на 0,5%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2653,72 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1116,42 пункта (+0,5%). Лидируют в росте акции ПАО "Южуралзолото" (+3,2%), "ММК" (+2,3%), АФК "Система" (+1,3%), МКПАО "ВК" (+1,2%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 30 апреля, составляет 74,8806 руб. (+18,59 копейки).

Новость дополняется

Brent подорожала почти на 5% - до $123,86 за баррель

Суд обратил в доход РФ имущество экс-замглавы Минтранса Семенова

 Суд обратил в доход РФ имущество экс-замглавы Минтранса Семенова

Глава ФРС заявил, что повышенные цены на энергоносители подстегнут инфляцию в США

 Глава ФРС заявил, что повышенные цены на энергоносители подстегнут инфляцию в США

ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 3,5-3,75%

Сальдированный убыток угольных компаний в январе-феврале составил 51,6 млрд рублей

Реальные располагаемые доходы населения РФ в I квартале выросли на 1,5%

Минэкономразвития сообщило о росте ВВП в марте на 1,8% в годовом выражении

Регионы смогут погасить треть долга по бюджетным кредитам в 2030 году вместо 2026 года

 Регионы смогут погасить треть долга по бюджетным кредитам в 2030 году вместо 2026 года

В Кремле рассчитывают, что ОПЕК+ продолжит работу после выхода ОАЭ

Апелляция подтвердила решение по иску на 5 млрд руб. к экс-бенефициару ЮГК и связанным лицам
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1973 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9183 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов