Рубль слегка снизился утром в четверг перед длинными выходными

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Китайский юань слегка подрос на Московской бирже при открытии торгов в четверг, но по-прежнему остается ниже 11 рублей. Рубль немного подешевел перед длинными выходными и в ожидании начала операций Минфина в рамках бюджетного правила уже в мае; поддержку нацвалюте оказывают растущие цены на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,937 руб. (+2,55 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,65 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Мировые цены на нефть продолжают активно расти утром в четверг после сильного подъема накануне. Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 по Москве торгуются по $122,2 за баррель, на 3,53% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. В среду они подорожали на 6,1% до $118,03 за баррель. Контракты на WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 1,48%, до $108,46 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на 7% до $106,88 за баррель.

Основным фактором, влияющим на динамику рынка нефти, остается ситуация на Ближнем Востоке. Усилия по урегулированию американо-иранского конфликта зашли в тупик. Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что отверг предложение Ирана об открытии Ормузского пролива и намерен сохранять морскую блокаду до достижения соглашения с Тегераном относительно ядерной программы страны. "Они хотят урегулирования. Они не хотят, чтобы блокада продолжалась. А я не хочу ее отменять, потому что я не хочу, чтобы у них появилось ядерное оружие", - сказал он в интервью Axios.

Заявления главы Белого дома укрепили опасения относительно того, что ограничения поставок нефти из Персидского залива будут сохраняться еще продолжительное время. "Перспективы скорого разрешения иранского конфликта или возобновления работы Ормузского пролива остаются туманными", - отметил аналитик IG Тони Сикамор.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил накануне, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели очередной телефонный разговор, который продолжался более полутора часов. Основное внимание в рамках международной повестки лидеры уделили ситуации вокруг Ирана и в Персидском заливе, Россия предложила США ряд соображений, направленных на урегулирование разногласий вокруг иранской ядерной программы.

Путин проинформировал Трампа о готовности объявить перемирие с Украиной на период празднования Дня Победы, Трамп активно поддержал эту инициативу. По словам Ушакова, Трамп подчеркнул важность прекращения боевых действий на Украине и готовность со своей стороны содействовать урегулированию конфликта. Он отметил уверенность Трампа в том, что сделка по урегулированию конфликта на Украине уже близка, доверенные лица президента США "продолжат контакты и с Москвой, и с Киевом".

В свою очередь американский лидер заявил в среду, что в ходе разговора с Путиным обсудил ряд вопросов, в том числе Иран, но сфокусирована беседа была на Украине. Президент США выразил надежду на то, что сторонам удастся урегулировать украинский конфликт "относительно быстро". Трамп также заявил, что больше заинтересован в работе России над украинским урегулированием, а не над иранским кризисом. Он в очередной раз подчеркнул, что США не позволят Ирану обладать ядерным оружием.

Инфляция в России за неделю с 21 по 27 апреля составила 0,05% после 0,01% с 14 по 20 апреля, 0,00% с 7 по 13 апреля, 0,19% с 31 марта по 6 апреля, сообщил в среду вечером Росстат. Исходя из данных за 27 дней апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 27 апреля замедлилась до 5,62% с 5,68% на 20 апреля (и 5,86% на конец марта), если ее высчитывать из недельной динамики.

Безработица в России продолжает колебаться в районе исторически минимальных значений: в марте 2026 года она составила 2,2% после 2,1% в феврале (минимальный уровень за всю историю наблюдения показателя с 1991 года), 2,2% в январе и декабре 2025 года, следует из сообщения Росстата.

Рост ВВП РФ в марте 2026 года, по оценке Минэкономразвития, составил 1,8% после снижения на 1,1% в феврале (оценка уточнена с 1,5%) и сокращения на 1,8% в январе (оценка уточнена с 2,1%), говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике". За январь-март 2026 года ВВП РФ, по оценке министерства, снизился на 0,3% в годовом выражении.

Минэкономразвития ранее отмечало, что спад в первые два месяца года во многом объяснялся календарным фактором (в феврале 2026 года было на 1 рабочий день меньше, чем в феврале 2025 года, в январе 2026 года было на 2 рабочих дня меньше, чем в январе 2025 года). С исключением сезонного фактора ВВП РФ в марте, по оценке Минэкономразвития, вырос на 1,4%.