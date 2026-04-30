Поиск

ГК "О'Кей" в 2025 году увеличила выручку на 10,3%, до 80 млрд рублей

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Ритейлер ГК "О`Кей" (O`Key Group), владеющий дискаунтерами "ДА!", в 2025 году увеличил выручку на 10,3%, до 80 млрд рублей, сообщила компания.

Рост выручки был обеспечен увеличением LfL-выручка на 7,9% и расширением торговых площадей магазинов "ДА!" на 3,4%.

За год группа открыла 8 магазинов "ДА!", общая торговая площадь сети достигла 156,4 тыс. кв. м.

EBITDA группы в 2025 году поднялась на 12,5%, до 7,9 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA повысилась до 9,9% с 9,7% в 2024 году.

Чистая прибыль за год поднялась более чем в 7 раз, достигнув 14,3 млрд рублей. При этом чистая прибыль от продолжающейся деятельности показала рост на 29,4%, до 2,03 млрд рублей.

Группа "О'Кей" на 31 декабря 2025 года объединяла 232 дискаунтера.

ОКей ДА! O`Key Group
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

