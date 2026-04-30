"Лента" в I квартале увеличила выручку на 23,4%, чистая прибыль снизилась на 16,3%

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - МКПАО "Лента" по итогам I квартала 2026 года нарастило выручку на 23,4%, до 306,9 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

LfL-выручка выросла на 6,8% на фоне роста среднего чека на 6,6% и трафика на 0,1%.

Валовая прибыль поднялась на 22,2%, до 67 млрд рублей. Валовая рентабельность увеличилась до 21,8% с 22% годом ранее, что связано с корректировкой ценового предложения с учетом спроса и конъюнктуры рынка.

Чистая прибыль составила 5 млрд рублей, снизившись на 16,3%.

EBITDA увеличилась на 0,7%, до 16,4 млрд рублей, рентабельность по показателю снизилась до 5,3% с 6,6% в I квартале 2025 года.

В отчетном периоде ритейлер открыл 245 магазина "у дома", 88 дрогери-магазин и 10 супермаркетов (net, с учетом закрытий). Общая торговая площадь выросла на 27,5%, составив 3,4 млн кв. м, на фоне открытий формата магазинов "у дома" и приобретения "ОБИ Россия" (теперь - "Дом Лента"), а также торговых сетей "Реми" и "Молния".

Чистый долг на 31 марта 2026 года (по МСФО 17) вырос до 70,3 млрд рублей с 48,8 млрд рублей в декабре 2025 года. Соотношение чистого долга к EBITDA находится на уровне 0,8х против 0,6х на конец 2025 года.