Акции "Газпрома" усилили рост после публикации финотчета головной компании за I кв. по РСБУ

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU Акции "Газпрома" в ходе торгов на Московской бирже в четверг усилили рост после публикации финансового отчета головной компании за I квартал 2026 года по РСБУ - котировки ценных бумаг превысили отметку 122 рубля, оказавшись на 2,5% выше уровня закрытия предыдущего дня.

Головная компания ПАО "Газпром" за первый квартал 2026 года получила чистую прибыль в 147,546 млрд руб. по сравнению с чистым убытком в 18,124 млрд рублей за январь-март 2025 года, сообщил эмитент. Выручка составила 1,794 трлн рублей после 1,802 трлн рублей годом ранее.

Температура воздуха, прежде всего в период отопительного сезона, является главным фактором, определяющим объемы потребления, а значит и реализации газа. Погодный фактор, оказывающий значительное влияние на потребление энергоресурсов, в отчетном квартале был определённо стимулирующим. По данным "Системного оператора ЕЭС", в январе 2026 года средняя температура воздуха по России была на 8 градусов Цельсия ниже, чем годом ранее и на два градуса ниже климатической нормы; в феврале было примерно на два градуса ниже нормы и прошлогодних значений.

"Газпром" рассчитывает дивиденды из консолидированной прибыли группы по международным стандартам (МСФО), куда помимо газового бизнеса также входят нефтяной, энергетический и СПГ-дивизионы. Дивидендная политика предусматривает корректировки дивидендной базы на неденежные статьи. Впрочем, в последние годы компания воздерживалась от выплаты дивидендов.

Консолидированную отчетность по МСФО за первый квартал компания обычно публикует в конце мая.

