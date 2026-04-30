В Кремле заявили, что доверяют статданным о состоянии экономики РФ

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что доверяют статистическим данным о состоянии российской экономики, которые предоставляют соответствующие федеральные ведомства.

На вопрос журналистов, доверяют ли президент и его администрация статистическим данным о экономике, которые важны для проведения эффективной денежно-кредитной политики со стороны ЦБ РФ, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил: "Безусловно".

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о важности достоверных статданных о состоянии российской экономики для проведения адекватной денежно-кредитной политики.

Эльвира Набиуллина Дмитрий Песков ЦБ РФ Банк России
