Поиск

Минэнерго ожидает корректировки УК РФ для борьбы с цифровым майнингом

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ ожидает внесения изменений в Уголовный кодекс для борьбы с цифровым майнингом, сообщил заместитель министра энергетики РФ Петр Конюшенко в ходе Кавказского инвестиционного форума в Минеральных Водах.

"Что касается майнинга, опять же, мы ожидаем изменения в Уголовный кодекс в части привлечения к уголовной ответственности как за незаконный майнинг, так и незаконное подключение к электрическим сетям. Нам этот кейс надо пройти", - сказал Конюшенко.

По его словам, изменения в нормативно-правовой базе позволят проще решать проблемы, связанные с незаконным майнингом. В настоящее время "Россети" совместно с правоохранительными органами занимаются выявлением хищений электроэнергии, также привлекают операторов связи.

"Насколько я знаю, они, в том числе, с помощью тепловизоров определяют источники, где происходит майнинг, и предпринимают различные меры, выявляют, передают документы на возбуждение уголовного дела", - отметил Конюшенко.

Аналитика показывает, что майнинг порой осуществляется в отдаленных селах, что сильно влияет на качество энергоснабжения, потому что снижается напряжение в электрических сетях, что, естественно, вызывает недовольство жителей, уточнил замминистра.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

