РСХБ допустил рост овцеводства в РФ за 5 лет почти на 30% до 23 млн голов

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Поголовье мелкого рогатого скота в РФ, прежде всего овец, в ближайшие пять лет может увеличиться почти на 30% до 23 млн голов с нынешних 18 млн голов. Драйвером такого роста могут стать экспорт в Китай, Иран и Турцию, а также маркетинговые инструменты стимулирования внутреннего потребления, заявил главный отраслевой аналитик Россельхозбанка Андрей Дальнов на Кавказском инвестиционном форуме в четверг.

"Видим возможность увеличить российское стадо мелкого рогатого скота на 5 млн голов в ближайшие пять лет со среднегодовым темпом 5-6%, при этом Северный Кавказ укрепит свою роль ключевого производственного хаба баранины. Это амбициозная, но достижимая цель", - сказал он.

Как считает Дальнов, для ее достижения нужны два условия. "Первое - выстраивание экспортных поставок в Китай, Иран и Турцию. Это наиболее быстрорастущие рынки: спрос там на протяжении минимум пяти лет будет ежегодно прибавлять по 1-2%. Все три страны находятся в непосредственной логистической близости от российских производителей, что дает естественное конкурентное преимущество", - полагает он.

Второе условие - стимулирование внутреннего спроса. Инструментами здесь могут стать два типа сертификации. "У нас существует органическая сертификация, но пока отсутствует сертификация вольного выпаса. А это международно признанный стандарт, который высоко ценится потребителем. Такие сертификации способны добавить к марже производителя до 50%. В этом случае мелкий рогатый скот перестанет уступать растениеводству по экономической привлекательности и станет полноценным конкурентом в борьбе за земли и инвестиции", - пояснил аналитик.

Дополнительным драйвером внутреннего рынка могут стать специализированные мясные ярмарки и рынки для нишевых видов мяса в городах-миллионниках. Такой формат позволяет сократить путь от фермера до потребителя и сформировать устойчивую культуру потребления баранины за пределами традиционных для нее регионов, считает он.

Ключевым бенефициаром экспортного и внутреннего направлений Дальнов назвал Северный Кавказ. Именно здесь сосредоточен основной производственный и генетический потенциал, а также пастбищные ресурсы, позволяющие реализовать модель вольного выпаса. Поголовье овец и коз в хозяйствах всех категорий округа составляет 7,9 млн голов, то есть 44% общероссийского стада. Больше всего - в Дагестане (4,7 млн голов), Карачаево-Черкесии (1,1 млн голов) и Ставропольском крае (более 1 млн голов).

Между тем, как заявил накануне на форуме председатель совета директоров ГК "Дамате" (реализует на Северном Кавказе крупный проект по производству баранины) Наум Бабаев, развитие этой отрасли сдерживает теневой сектор. Его долю на рынке он оценил в две трети, или в 90 млрд рублей.

Как считает Бабаев, выходом из создавшейся ситуации могут стать субсидии, которые будут стимулировать овцеводов сдавать скот на зарегистрированные перерабатывающие предприятия.