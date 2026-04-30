Пошлины на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы из РФ с 6 мая снова будут нулевыми

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Ставки пошлин на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы с 6 мая третью неделю подряд будут нулевыми, сообщает Минсельхоз.

Они будут действовать по 13 мая включительно.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $234,6 за тонну пшеницы ($234,7 за предыдущий период), $224,1 - за тонну ячменя ($224), $220,3 - за тонну кукурузы ($217,8).

В связи с майскими праздниками ведомство уточнило, что следующее объявление пошлин запланировано на 8 мая, срок их действия - с 14 по 19 мая.

РФ ввела механизм зернового демпфера с 2 июня 2021 года. Он предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

В настоящее время базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 17 875 рублей за тонну.

Минсельхоз РФ
