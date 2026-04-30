Чистая прибыль "Транснефти" по РСБУ за I квартал упала в два раза

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Транснефти" в первом квартале по РСБУ составила 16,95 млрд рублей по сравнению с 34,6 млрд рублей годом ранее (в два раза меньше), говорится в отчете компании.

Выручка за отчетный период почти не изменилась (упала на 0,8%) - 320,1 млрд рублей против 322,74 млрд рублей годом ранее. Себестоимость продукции также почти не изменилась - 277 млрд рублей в I кв. 2026 года по сравнению с 278,2 млрд рублей годом ранее.

Таким образом, валовая прибыль снизилась на 3% - до 43,03 млрд рублей. Прибыль от продаж просела на 6,6% - до 32,6 млрд рублей. Прибыль до налогообложения упала с 57,2 млрд рублей в I кв. 2025 года до 34,1 млрд рублей в отчетном периоде.