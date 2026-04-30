Новак ожидает восстановления нефтерынка за несколько месяцев по завершении ближневосточного конфликта

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Нефтяной рынок из-за конфликта на Ближнем Востоке потерял 600 млн баррелей, нужно будет несколько месяцев на восстановление, считает вице-премьер РФ Александр Новак.

"Мы переживаем кризис в целом на энергетических рынках. Это касается не только нефти, но и газового рынка, поскольку ситуация на Ближнем Востоке и закрытие Ормузского пролива, а также повреждения на объектах энергетической инфраструктуры в странах Персидского залива, это все, конечно, негативно повлияло на поставки и предложение, на баланс спроса и предложения, поскольку ежедневно порядка 10-12 млн б/с не поставляются на рынки", - отметил он.

"По нашим подсчетам, суммарно за период кризиса уже 600 млн баррелей примерно (не было поставлено на рынок - ИФ)". Это достаточно большой объем, многие страны были вынуждены использовать свои резервы, истощать накопленные запасы. Когда кризис закончится, их надо будет восстанавливать", - сказал он в эфире ИС "Вести".

Поэтому, сказал Новак, спрос на рынке будет достаточно высокий. "И даже по окончании существующего кризиса на Ближнем Востоке рынок будет лихорадить какое-то время. Для его балансировки потребуется несколько месяцев", - считает он.

Владельцы крупнейших НПЗ заключат договоры с Минэнерго и ФАС о стабилизации внутреннего рынка

"Лента" в I квартале увеличила выручку на 23,4%, чистая прибыль снизилась на 16,3%

